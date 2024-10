"Ex Farmografica, c’è cauto ottimismo"

Il governo ha preso in mano la questione ex Farmografica e la Regione ha tenuto continuamente informato il ministero sull’andamento dei rapporti con il gruppo Focaccia di Cervia che l’ha rilevata. Si avvicina il momento della verità per l’azienda cervese e le sensazioni che hanno tratto ieri a Roma i sindacati sono positive e c’è ottimismo sulla possibilità che la vicenda abbia un lieto fine e gli 87 dipendenti (ma anche il gruppo Focaccia e la neonata Arti Grafiche Romagnole) abbiano certezze sul loro futuro. Di fatto, il dato importante è che, politicamente, si è scelto di arrivare in fondo alla questione; così i rappresentanti delle segreterie confederali e di categoria di Cgil, Cisl e Uil sono stati ricevuti ieri mattina a Roma, al ministero delle Imprese e del Made in Italy, per discutere della vertenza riguardante il destino delle lavoratrici e dei lavoratori dell’Ex Farmografica di Cervia.

Al termine del confronto, i sindacalisti Saverio Monno di Slc Cgil, Stefano Gregnanin di Fistel Cisl e Ryan Paganelli di Uilcom Uil hanno espresso soddisfazione per l’esito dell’incontro: "Abbiamo colto con soddisfazione l’orientamento positivo del ministero per una rapida risoluzione della vertenza. Il ministero ci ha confermato – si legge in una nota - di essere stato costantemente in contatto con la Regione e di avere ricevuto dalle strutture regionali continui aggiornamenti sulla vicenda. La speranza è che le interlocuzioni tra Governo e Regione possano proseguire su basi di estrema concretezza e produrre presto la svolta tanto attesa da un intero territorio che segue questa vicenda con il fiato sospeso da quasi un anno e mezzo". L’auspicio è che i tempi non siano lunghi. "Nelle prossime settimane auspichiamo – aggiungono i sindacalisti – che il ruolo di Ministero e Regione sia determinante per arrivare rapidamente a un lieto fine dopo mesi di preoccupazioni e rivendicazioni di lavoratrici, lavoratori, sindacati e istituzioni, per la vicenda che ha coinvolto una delle principali realtà produttive del territorio cervese".

Come indicato nell’accordo preliminare con il gruppo Focaccia, dalla MM Packaging, con la sola eccezione dell’Ad del sito di Cervia, tutti i lavoratori passeranno alla nuova società. I rapporti di lavoro del personale saranno automaticamente trasferiti e proseguiranno senza soluzione di continuità: i lavoratori conserveranno tutti i diritti, inclusa l’anzianità di servizio, e le somme accantonate a titolo di Tfr e per ogni istituto maturato non goduto verranno trasferiti alla società che acquisisce.

Giorgio Costa