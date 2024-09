"Ex Farmografica, il governo che fine ha fatto?"

Occorre che il governo apra rapidamente il dossier ex Farmografica. E dopo aver affrontato, grazie al ruolo determinante della Regione Emilia Romagna, tra le altre questioni, la Perla e Magneti Marelli, anche l’azienda cervese deve avere adeguata attenzione. Dopo un anno di trattative serrate e l’impegno di tutte le parti sociali, si è arrivati a una conclusione che vede impegnato il gruppo Focaccia nell’acquisizione del ramo dalla multinazionale dell’austriaca MM Packaging, ossia la ex Farmografica di Cervia. Arti Grafiche Romagnole Packaging srl (AGR Packaging) è la nuova società del Gruppo Focaccia che attuerà il piano industriale di rilancio ed espansione dell’attività, riportando finalmente al lavoro le 87 persone che da oltre un anno sono in attesa di risposte concrete mettendolo nuovamente al lavoro nel loro settore: il packaging per i prodotti farmaceutici.

"Stiamo creando le basi per una solida realtà industriale che, come obiettivo, guarda alla sostenibilità di lungo periodo quindi necessità di grandi investimenti e approccio industriale 5.0".

Queste le parole di Riccardo Focaccia, titolare del gruppo omonimo, che prosegue: "Ad oggi siamo soddisfatti del punto a cui siamo arrivati e del lavoro fatto in concerto con istituzioni e sindacati ma ora, resta la preoccupazione di non essere riusciti ad avere un’interlocuzione risolutiva con i riferimenti statali che dovranno garantire la reale ripartenza dell’azienda e le condizioni adeguate per non generare un flop in pochi mesi".

"È indispensabile un confronto e un sostegno concreto ad una operazione di salvataggio che era stata già promossa e caldeggiata all’unanimità dalle forze politiche in Parlamento lo scorso dicembre. Un impegno politico, una promessa di intervento che ci ha convinti ad impegnarci, a fare la nostra parte per preservare una ricchezza e un pezzo di storia della città di Cervia. Questo progetto è oramai un percorso reale, tangibile, e a portata di mano. Non si può mandarlo in fumo – conclude Riccardo Focaccia – per effetto di ostacoli di natura burocratica. Sarebbe uno spreco di talenti inaccettabile. È urgente tornare al tavolo di governo per completare il lavoro e dare gambe e fiato resistenti ad una ripartenza che non può più attendere". L’azienda cervese aspetta dunque ora una risposta dal governo, per riuscire finalmente a ripartire con l’attività produttiva.

Giorgio Costa