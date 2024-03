"Ex Farmografica, il Governo intervenga subito"

Erano oltre duecento le persone presenti ieri pomeriggio al corteo indetto dalle sigle sindacali Slc Cgil Ravenna, Uilcom Uil Ravenna e Fistel Cisl Emilia-Romagna a sostegno delle 88 famiglie dei dipendenti dell’ex Farmografica ora che sembra in stallo l’accordo con Focaccia Group. "Facciamo appello a Focaccia – spiegano i sindacati –, che resista, ma soprattutto al Governo affinché faccia quello che ha promesso. Torniamo in piazza per dire che non ci sta bene che questa azienda chiuda in questo modo. Torniamo in piazza per chiedere che si faccia tutto quello che serve, di firmare una moratoria sui licenziamenti e che il Governo metta mano al portafogli concedendo i contributi previsti. C’è un accordo di massima ma manca la firma per mancanza di certezze. Il Governo deve dare certezze, condizione indispensabile per chiudere l’accordo. Senza i soldi del Governo Focaccia partirebbe con troppi aggravi. Chiediamo che il Governo intervenga, e subito". Tantissimi i cittadini a sostegno dei lavoratori che hanno aderito al corteo. Presenti anche gli amministratori, esponenti politici di entrambi gli schieramenti, rappresentanti della società civile.

Il lunghissimo corteo è partito poco dopo le 17 dalla Ex Farmografica, per raggiungere piazza Garibaldi. Una manifestazione particolarmente sentita, visto il coinvolgimento di famiglie e dipendenti di un’attività storica della città che ha saputo farsi riconoscere per le competenze a livello internazionale. E sarebbe un dramma se con la Focaccia Group non si riuscisse a trovare un’intesa per le garanzie che sarebbero richieste al Governo ma che pare non stiano arrivando. Per questo motivo si chiede un intervento diretto da Roma sulla vicenda, dato che mancano una manciata di giorni alla conclusione della procedura di licenziamento collettivo annunciata a sorpresa lo scorso dicembre. Come avevano già spiegato Saverio Monno della Slc Cgil Ravenna, Ryan Paganelli della Uilcom Uil Ravenna e Stefano Gregnanin della Fistel Cisl Emilia-Romagna, "a pochi giorni dalla conclusione della procedura di licenziamento collettivo annunciata lo scorso dicembre dalla divisione italiana del gruppo Mayr-Melnhof, l’acquisizione della Farmografica di Cervia da parte del gruppo Focaccia subisce una battuta d’arresto che rischia di mandare in rovina 88 famiglie e mettere in ginocchio un territorio già scarsamente industrializzato". Perché a distanza di settimane dal burrascoso epilogo natalizio della dolorosa crisi aziendale determinata in Romagna dagli eventi alluvionali del maggio scorso – mentre l’evoluzione della vertenza accendeva speranze, con la formalizzazione oramai imminente di una intesa tra la MM Packaging Italy e il gruppo Focaccia, che si era detto interessato a rilevare l’attività – il percorso verso l’acquisizione dello storico stabilimento cervese si è arenato al momento della firma.

Ilaria Bedeschi