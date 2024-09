"Ex Farmografica, intervenga il governo"

Istituzioni locali e sindacati chiedono udienza al governo da oltre un anno per discutere dei progetti del gruppo Focaccia che ha acquistato la ex Farmografica e valutare il da farsi. Ma il governo tace e questo preoccupa i sindacati che ringraziano il gruppo Focaccia per l’impegno che sta investendo nella salvaguarda dell’azienda cervese e degli 87 posti di lavoro. E il prossimo 10 ottobre i sindacati saranno in presidio davanti al Parlamento e presso la sede del ministero dello Sviluppo economico che dovrebbe prevedere finanziamenti a fronte di impegni precisi da parte dell’azienda acquirente. Si è tenuta ieri a Cervia la conferenza stampa convocata da Cgil, Cisl e Uil per fare il punto sullo stato della vertenza sindacale per la riapertura della ex Farmografica.

A pochi giorni dall’acquisizione del ramo cervese della MM Packaging Srl, ad opera della newco di Riccardo Focaccia, per la società Arti Grafiche Romagnole Packaging Srl, è tempo di bilanci e di rilancio. "Salvi, per ora, i posti di lavoro – commentano Saverio Monno della Slc Cgil Ravenna, Ryan Paganelli della Uilcom Uil Ravenna e Stefano Gregnanin della Fistel Cisl Emilia-Romagna – ma senza un intervento risolutivo del governo il progetto di rilancio industriale rischia di restare al palo. Servono risorse, per garantire occupazione, ma anche e soprattutto per restituire a Cervia e ai cervesi un pezzo di quell’economia cittadina che l’alluvione dello scorso anno si è portata via". Sono passati sedici mesi dall’inizio della crisi, commentano i sindacalisti, "ma, dalle parti di Palazzo Chigi e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, tutto tace. In assenza di riscontri apprezzabili porteremo la protesta a Roma. Il 10 ottobre saremo in presidio davanti al Parlamento e presso la sede del ministero di Urso per fare sentire la nostra voce". L’acquisizione dell’azienda da parte del gruppo Focaccia sarà perfezionata entro la fine di questo mese, con atto notarile. Oggetto della compravendita sarà l’organico aziendale e lo storico stabilimento di via Giuseppe Di Vittorio potrebbe diventare un ricordo e non ospitare più la produzione, dal momento che la locazione cesserà il prossimo 30 settembre per effetto della disdetta presentata da Mayr-Melnhof. "Abbiamo inoltre concordato con il datore di lavoro uscente il pagamento di una somma, pari a una mensilità di retribuzione, che sarà riconosciuta, a tutto il personale, a parziale ristoro di un salario accessorio (straordinari, indennità, buoni pasto) che non poteva essere maturato durante la vertenza, per mancanza di lavoro".

Giorgio Costa