Ex Farmografica, la protesta è un funerale

Si è svolta ieri pomeriggio la manifestazione, nella forma di corteo funebre con bara di cartone e tono dimesso, per riportare l’attenzione e cercare una soluzione per i 79 dipendenti che, dopo la chiusura della Farmografica di Cervia, vedono ora in via di sgretolamento la soluzione alla quale si era arrivati con Focaccia. Presenti anche Saverio Monno della Slc Cgil Ravenna, Ryan Paganelli della Uilcom Uil Ravenna e Stefano Gregnanin della Fistel Cisl Emilia-Romagna. È stata quindi la celebrazione di un funerale di una azienda che non è riuscita a trovare risposte adeguate mentre la richiesta principale è che l’azienda che si è assunta l’impegno di salvare le 79 famiglie continui nel progetto cercando una nuova soluzione. 79 famiglie che vivranno un altro Natale nell’incertezza e nella sofferenza.

All’origine dello stallo, da un lato, è il preannunciato dietrofront dell’imprenditore, Riccardo Focaccia, che si è dichiarato impossibilitato alla conclusione del processo di rilancio in assenza delle garanzie economiche prospettate. Tutto ciò dopo che il 17 ottobre scorso si era tenuto un positivo incontro, a Roma, nella sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che sembrava poter finalmente avviare a una conclusione soddisfacente questa lunga e sofferta vertenza.

Partito dall’ingresso dall’edificio della ex Farmografica di Cervia erano presenti decine di persone tra cui ex dipendenti, sindacati, forze politiche, persone amiche e vicine alla causa. Ryan Paganelli della Uilcom Uil Ravenna ha spiegato: "Dopo l’incontro al ministero, il 17 ottobre, sembrava ci fossero le condizioni per avere un aiuto di tipo economico per sostenere Focaccia nell’operazione. Invece, doccia fredda, c’è stata una retromarcia di Riccardo Focaccia. I termini per cui si è fatto indietro non sono chiarissimi. Chiediamo un incontro in cui siano presenti tutte le parti - ministero e imprenditore - per chiarire il motivo del dietrofront dato che fino a dieci giorni fa c’era ottimismo e l’attività era iniziata. Altrimenti, a breve, inizieranno ad arrivare le lettere di licenziamento per i 79 dipendenti assunti già a tempo indeterminato dall’imprenditore. Una situazione drammatica. D’altronde, 4 dei 79 attuali ex lavoratori Farmografica avevano già iniziato l’attività di programmazione per la ripresa. Focaccia ha firmato e comprato l’azienda e preso in carica tutti e 79 dipendenti. Attualmente li sta pagando, però, senza farli lavorare. Sta garantendo certamente lo stipendio pieno per ottobre e novembre con contratti a tempo indeterminato. Però lui dice che se non arrivano degli investimenti a fondo perduto il progetto non è sostenibile. Chiediamo un chiarimento. Se si dovesse trattare dei finanziamenti che non arrivano chiediamo di capire l’intoppo e cercare di risolverlo. Perché se non si va avanti partiranno le lettere di licenziamento".

Insomma, una situazione davvero drammatica per uno dei gioielli imprenditoriali di Cervia dove hanno lavorato intere generazioni di cervesi.

Ilaria Bedeschi