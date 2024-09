Ex Farmografica. La Regione benedice l’intesa

"Grande soddisfazione per l’avvio di un percorso di qualità. La firma il 5 settembre dell’accordo preliminare di vendita tra il gruppo Focaccia di Cervia e MM Packaging ha avviato formalmente la procedura di passaggio del ramo d’azienda. Ora parte una nuova fase operativa che porterà all’atto notarile entro il 30 settembre".

Così l’assessore regionale allo Sviluppo economico e Lavoro, Vincenzo Colla, al termine dell’incontro convocato in viale Aldo Moro, in cui Riccardo Focaccia di Focaccia Group ha ufficialmente delineato il piano industriale, dopo il passaggio relativo all’accordo già controfirmato con la società austriaca Mayer-Melnhof Packaging per un passaggio di proprietà della storica azienda cervese.

Focaccia ha, inoltre, comunicato la costituzione della nuova società Arti Grafiche Romagnole (AGR Srl) e il percorso che dovrà portare al rilancio del sito produttivo, salvaguardando tutti gli 87 posti di lavoro. In tale direzione sono già in programma incontri sindacali per arrivare alla definizione dell’accordo entro il 30 settembre.

Al Tavolo regionale di salvaguardia erano presenti oggi anche il prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, il sindaco del Comune di Cervia, Mattia Missiroli, l’assessore comunale, Mirko Boschetti, i rappresentanti di MM Packaging, delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori.

"Ringrazio il dottor Focaccia per la disponibilità all’operazione, un passaggio non semplice ma che traccia la giusta strada per uscire da una crisi delicata legata all’alluvione – ha detto l’assessore Colla –. Ora si tratta di percorrerla e completarla tutti insieme. Ringrazio inoltre il Prefetto che ha tenuto alta l’attenzione sugli impatti sociali, i sindacati e i lavoratori per la fermezza nel difendere i posti di lavoro con grande compostezza e una correttezza cristallina. Ci sono tutte le condizioni per portare a termine positivamente l’ottimo lavoro svolto fin qui".

Nelle prossime ore la Regione chiederà, su sollecitazione delle parti presenti al tavolo, un incontro al Ministero per le Imprese e il Made in Italy per definire il percorso di accompagnamento finanziario della nuova società. Dal canto suo la Regione è pronta a mettere in campo tutti gli strumenti utili per sostenere il nuovo investimento. Come indicato nell’accordo preliminare, dalla MM Packaging, con la sola eccezione dell’Ad del sito di Cervia, passeranno alla nuova società tutti i lavoratori. I rapporti di lavoro del personale saranno automaticamente trasferiti e proseguiranno senza soluzione di continuità: i lavoratori conserveranno tutti i diritti, inclusa l’anzianità di servizio, e le somme accantonate a titolo di Tfr e per ogni istituto maturato non goduto verranno trasferiti alla società che acquisisce.