"Ex Farmografica, lavoro da tutelare. Confidiamo nel Focaccia Group"

Mesi difficili alle spalle lasciati dall’alluvione di maggio. Imprese che si sono rialzate e, ora, progetti per il 2024 attendono le attività economiche. L’assessora Michela Brunelli fa il punto su imprese, sport e sulla questione della Ex Farmografica di Cervia.

Assessora Brunelli, che anno sarà per l’economica locale?

"Le nostre imprese, caratterizzate da un’economia fortemente legata al turismo, necessitano di essere sostenute e accompagnate, nei diversi periodi dell’anno, con una visione chiara. Condividere con le associazioni di categoria e gli operatori del settore le scelte e i percorsi da intraprendere, rappresenta la base da cui partire. Intendiamo inoltre valorizzare maggiormente le nostre aree artigianali e favorirne la connessione con il resto del territorio. Infine una particolare attenzione va dedicata al commercio, che continua a rappresentare un asse fondamentale per la nostra economia. La valorizzazione dei nostri centri commerciali naturali continua ad essere una priorità di questa amministrazione".

Quali sostegni economici messi in campo dall’amministrazione per privati e pubblico dopo l’alluvione?

"La nostra intenzione è stata quella di intervenire in tempi rapidi a sostegno delle imprese alluvionate del nostro territorio, erogando centomila euro alla Camera di Commercio di Ravenna e Ferrara, la quale ha promosso un intervento straordinario a favore delle imprese danneggiate. Anche grazie al nostro contributo, ventisei imprese cervesi hanno ottenuto un ristoro pari a circa 1400 euro erogati dall’ente camerale e oltre 3500 euro erogati dalla nostra amministrazione. Si tratta di un ottimo risultato, che sta a testimoniare ancora una volta quanto le imprese economiche rappresentino per noi una priorità".

Intanto è ancora sul tavolo la questione dell’Ex Farmografica.

"Dopo l’alluvione di maggio, l’unica impresa in provincia a non essere ripartita è stata proprio la nostra Ex Farmografica, di proprietà dell’austriaca MM Packaging, che aveva rilevato l’impresa poco più di un anno fa. Oggi è chiaro a tutti che l’idea della proprietà è stata da subito quella di chiudere il sito di Cervia. Nonostante i rimborsi ottenuti dall’assicurazione, nonostante tutte le proposte messe in campo dalle istituzioni a più livelli, nonostante le azioni intraprese dai sindacati, pochi giorni prima di Natale, disattendendo tutti gli impegni presi ai vari tavoli prefettizi convocati ad hoc, la proprietà ha deciso di avviare le procedure di licenziamento per i novantadue lavoratrici e lavoratori, ormai sfiniti, in cassa integrazione da mesi. Abbiamo seguito l’evolversi della situazione, siamo stati e siamo tutt’ora estremamente coinvolti nell’individuare un percorso che sia a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici. Crediamo che l’interesse a rilevare il ramo d’azienda, dimostrato da Focaccia Group, eccellenza tutta cervese, possa essere una risposta straordinaria alla scelta assolutamente non condivisibile ed irresponsabile della proprietà. Le lavoratrici e i lavoratori rappresentano la nostra priorità, il "bene" più prezioso da tutelare".

Un anno, il 2024, di grande sport. Quali sono le aspettative in termini di presenze?

"Il Tour de France e gli Open di Golf di fine giugno, come anche il Challenge di Tennis che realizzeremo a maggio, rappresentano tre eventi straordinari che si vanno ad aggiungere alle altre grandi manifestazioni sportive e culturali già in calendario per il 2024. Ci aspettiamo un grande ritorno in termini di presenze e un’ampia risonanza a livello mediatico. Alcuni di questi eventi saranno trasmessi su circuiti televisivi nazionali ed internazionali e se ne occuperanno anche le maggiori testate giornalistiche italiane e straniere".

Ilaria Bedeschi