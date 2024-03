Ex Farmografica, oggi il corteo. Il Pri: "Ora si attivi il Ministero"

Oggi alle 17 è in programma il corteo organizzato dai sindacati a sostegno delle 88 famiglie coinvolte nel caso dell’ex Farmografica. Il corteo avrà come punto di ritrovo l’ingresso dell’azienda al civico 121 di via Di Vittorio e raggiungerà il palazzo del Comune, in piazza Garibaldi, passando per lo stabilimento del gruppo Focaccia sulla SS 16 Adriatica. Il Pri esprime preoccupazione "sui risvolti di una vicenda che vede coinvolti il gruppo estero Mayr-Melnhof, il gruppo cervese Focaccia e, ai vari livelli, le istituzioni della Repubblica. Di fronte ad un’ipotesi di cessione d’azienda tra i due gruppi indicati, continuano a presentarsi ostacoli che rischiano di compromettere importanti risultati, tra l’altro faticosamente raggiunti, di una complessa trattativa. Ci risulta che il tutto sia messo in discussione da una mancato accoglimento delle istanze presentate dall’azienda per i risarcimenti dei danni causati dalla recente alluvione, che ha aggiunto ulteriori difficoltà all’ipotesi di cessione e conseguentemente alla continuità aziendale". L’Edera invita "tutti i soggetti preposti a promuovere urgentemente il tavolo ministeriale, di cui il Ministro del Lavoro ha la responsabilità, nel quale affrontare le questioni sospese".