Ex Farmografica, presidio a Ravenna

Dopo la manifestazione che si è svolta a Cervia mercoledì davanti all’ex Farmografica, come già annunciato da Ryan Paganelli, segretario Uilcom Uil Ravenna, e Saverio Monno, segretario generale Slc Cgil Ravenna, si svolgerà oggi un nuovo presidio in piazza XX settembre, a Ravenna, a partire dalle ore 11.30 a seguito per "l’ennesimo ribaltone della multinazionale del "pacco" sulla vertenza dell’ex Farmografica di Cervia. "Una storia talmente brutta che chi l’ha orchestrata ha ben pensato di non mostrarsi in favore di telecamera o di non palesarsi affatto in terra di Romagna" commentano i sindacalisti. Si continua quindi con il picchetto perché "se gli austriaci non ci hanno messo la faccia non è stato per cautela, ma per pudore". Lo chiarisce un documento di dieci pagine e due atti, a invocare gli effetti della legge 223 del ‘91, indirizzate a Rsu, sindacati e istituzioni, "che da oggi non sono più un’idea, un’ipotesi di licenziamento collettivo, ma una realtà esposta al giudizio di tutti. Il documento elenca motivazioni a giustificazione della chiusura del tutto irricevibili. Si va dalle difficoltà di un mercato, quello del packaging farmaceutico, particolarmente agguerrito, allo scarso appeal della piazza italiana, che gli austriaci non giudicherebbero appetibile. In questo contesto lo stabilimento cervese non sarebbe proprio all’altezza della competizione, tant’è che avrebbe ’causato rilevanti perdite di esercizio registrate dalla società negli ultimi quattro anni’".

Una vicenda, quella dell’ex Farmografica, che pare non trovare fine. Sindacati, lavoratori e istituzioni però non si fermano e l’appuntamento di oggi è ribadito dai due sindacalisti. "L’abbiamo sostenuto e ribadito già in altre occasioni, non si tratta soltanto di un inaccettabile attacco alle lavoratrici ed ai lavoratori, a 91 famiglie, è un attacco all’economia di un intero territorio. Per questo invitiamo, cittadine e cittadini, lavoratrici, lavoratori, i partiti politici del territorio, le istituzioni locali e nazionali a mobilitarsi e sostenere il presidio". Inoltre "facciamo appello al governo affinché sia presto convocato un tavolo di confronto a Roma presso il ministero guidato da Urso per una tempestiva e positiva soluzione della vertenza che sappia salvaguardare gli attuali livelli occupazionali e l’economia cittadina. Se lo ritengono gli austriaci vadano pure via da Cervia, ma non pensino di continuare a lucrare sulla vicenda. Non pensino di lasciarsi alle spalle macerie e disperazione. Non glielo permetteremo".

Ilaria Bedeschi