Ex Farmografica, stallo nella compravendita

Una manifestazione per tutelare le 88 famiglie dei dipendenti dell’ex Farmografica è stata organizzata dai sindacati martedì prossimo alle 17. Hanno aderito il sindaco Massimo Medri e l’assessore alle attività produttive, Michela Brunelli. Una iniziativa, dicono i due amministratori, fatta anche per "per scuotere il Governo, affinché adotti le iniziative necessarie per mantenere in attività l’azienda". Le trattative per sbloccare la situazione dell’azienda sono in stallo. ografica, trattative in stallo. Da qui l’esigenza dei sindacati di tornare a far sentire la propria voce. Saverio Monno della Slc Cgil Ravenna, Ryan Paganelli della Uilcom Uil Ravenna e Stefano Gregnanin della Fistel Cisl Emilia-Romagna mostrano grande preoccupazione: "A venti giorni dalla conclusione della procedura di licenziamento collettivo annunciata lo scorso dicembre dalla divisione italiana del gruppo Mayr-Melnhof, l’acquisizione della Farmografica di Cervia da parte del gruppo Focaccia subisce una battuta d’arresto che rischia di mandare in rovina 88 famiglie e mettere in ginocchio un territorio già scarsamente industrializzato". Il punto di ritrovo sarà all’ingresso della Farmografica al civico 121 di via Di Vittorio e raggiungerà il palazzo del Comune, in piazza Garibaldi, passando per lo stabilimento del gruppo Focaccia sulla SS 16 Adriatica".

A distanza di settimane dal burrascoso epilogo natalizio della dolorosa crisi aziendale determinata in Romagna dagli eventi alluvionali del maggio scorso - mentre l’evoluzione della vertenza accendeva speranze, con la formalizzazione oramai imminente di una intesa tra la MM Packaging Italy e il gruppo Focaccia, che si era detto interessato a rilevare l’attività - il percorso verso l’acquisizione dello storico stabilimento cervese si è arenato al momento della firma. "All’origine dello stallo – spiegano i sindacati – è il dietrofront dell’imprenditore, Riccardo Focaccia, che si è dichiarato indisponibile alla conclusione della trattativa in assenza delle garanzie economiche prospettate, all’unanimità, dalle forze politiche di maggioranza e opposizione con due Ordini del Giorno". Si chiede al Governo che "gli aiuti del ‘decreto Alluvione’, possano essere estesi anche ai soggetti privati che rilevino attività economiche e produttive in una situazione di crisi d’impresa, in continuità produttiva e aziendale, per assicurare continuità occupazionale; per l’altro verso, la massima tutela salariale alle lavoratrici e ai lavoratori e il continuato accesso alla cassa integrazione". L’imprenditore Focaccia, dice il Pd locale, "ha chiesto più volte garanzie economiche in quanto i rimborsi sono necessari, visti i danni provocati dall’alluvione dello scorso maggio e visto il costo dei macchinari dello stabilimento cervese. Ma soprattutto sono risorse già stanziate e non utilizzate, e non si capisce perché il governo ci stia mettendo così tanto tempo nell’intervenire".

Ilaria Bedeschi