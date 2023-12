Ex Farmografica, stipendi garantiti solo fino a marzo

All’ex Farmografica stipendi garantiti solo fino al 4 marzo da parte dell’attuale proprietà. Dopo tale data potrebbero partire le lettere di licenziamento, rendendo sempre più farraginosa e complessa la trattativa per il subentro della Focaccia di Cervia; che conferma il suo interesse che però, difficilmente, potrà essere definito entro i primi di marzo al punto tale da poter pagare gli stipendi a fine marzo. E intanto si cerca la data per un tavolo ministeriale a Roma. Si conclude tra le proteste e un sostanziale nulla di fatto il tavolo di crisi convocato dal prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, cui hanno partecipato anche l’assessore regionale alla Mobilità e Trasporti Andrea Corsini, il presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale, il sindaco di Cervia Massimo Medri, i rappresentanti della società MM Packaging Italy, il presidente della società Focaccia Group, interessata a rilevare lo stabilimento, e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria e Rsu aziendale. Il disimpegno degli austriaci di Mayr-Melnhof sta diventando una matassa difficile da dipanare e poco conta leggere nel documento diffuso dalla multinazionale che "MM è molto interessata nell’esplorare opzioni alternative quali quelle del trasferimento dei dipendenti a un’altra società".

"Che bisogno c’era di mettere in moto la macchina del licenziamento?" si chiede Ryan Paganelli segretario generale Uilcom Ravenna. Che azzarda anche un’ipotesi: "mettere tensione tra le parti, aumentare il prezzo di vendita e cedere il prima possibile". Da parte sua però, spiega Saverio Monno Sic Cgil, "il sindacato non avallerà mai la possibilità che si sottoscriva un accordo di cassa integrazione con un’azienda che prende i soldi dell’alluvione e poi si rimangia in una settimana quel che promette. Tanto più se questa azienda appartiene all’Unione europea. È urgente a questo punto un tavolo nazionale a Roma e anche in vista di questo appuntamento coinvolgeremo tutte le forze politiche romagnole". "Il comportamento tenuto oggi dalla dirigenza della società austriaca Mayer-Melnhof Packaging è inaccettabile – ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo economico e Lavoro, Vincenzo Colla – e di fronte al rifiuto di sospendere le procedure di licenziamento, che abbiamo sollecitato all’amministratore delegato Andreas Koppitz, chiederemo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy di convocare nei prossimi giorni un tavolo di crisi per trovare una soluzione che consenta la continuità produttiva e la salvaguardia occupazionale dello stabilimento ex Farmografica. La trasparenza nei rapporti è un presupposto fondamentale di rispetto istituzionale che non ho visto".

Giorgio Costa