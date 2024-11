Ex Farmografica, via 9 degli 87 lavoratori

Smarrimento, irritazione, preoccupazione. Sono tante le emozioni che si accavallano nella complicata vicenda dell’ex Farmografica che sembrava aver trovato un approdo sicuro nel Gruppo Focaccia ma che ora torna pericolosamente in alto mare. Tanto che non sono pochi quelli che pensano di lasciare l’azienda e 9 degli 87 lavoratori (in particolare alcuni che lavoravano nel commerciale e negli acquisti) hanno deciso di lasciare, accettando altre offerte di lavoro. Nel tardo pomeriggio di ieri si è tenuta un’assemblea in cui sono emersi gli umori più disparati. E il sindacato è deciso ad andare avanti chiedendo lumi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, anche se si rischia di andare a dopo le elezioni regionali. Lo scoglio che si presenta ora davanti al Gruppo Focaccia pare problematico da superare. L’azienda aveva chiesto un contributo a fondo perduto per coprire parte dei costi di realizzazione degli impianti e del capannone, circa 21 milioni, ma nel frattempo la vecchia proprietà (l’austriaca MM Packaging) aveva già incassato i fondi per i danni da alluvione e ora la Struttura commissariale del generale Figliuolo non può rimborsare più nulla. Chiusa questa strada, è difficile individuarne un’altra che non cozzi contro il divieto di aiuti di Stato.

Da ambiente sindacale emerge lo stupore per la situazione che si è venuta a creare e si ventila anche la possibilità di una partenza meno onerosa con una sola linea di produzione e in capannoni in affitto per ridurre i costi. Ma prima di ogni caso le organizzazioni sindacali (Slc Cgil, Fistel Cisl e Uil Com) vogliono capire la posizione del Governo e del Mimit in particolare nel corso di un incontro, si spera, chiarificatore. Nella missiva inoltrata a questo scopo al Ministero si esprime sconcerto per la decisione del "titolare della newco che dallo scorso primo ottobre ha rilevato il personale cervese di MM Packaging Srl, Riccardo Focaccia" con la quale si prospetta "la conclusione del percorso di reindustrializzazione dello storico sito aziendale di confezioni farmaceutiche" e si annunciano "licenziamenti". Le tre sigle sindacali sollecitano la convocazione immediata di un incontro a livello "che costituisca momento di indispensabile e urgente chiarimento, e, più ancora, occasione di confronto teso a superare ogni equivoco per una rapida conclusione di questa tormentata vertenza". Sulla vicenda interviene anche il candidato presidente della Regione, Michele de Pascale: "Il Governo convochi immediatamente un tavolo con Invitalia. Va data assoluta continuità al lavoro che sta portando avanti l’assessore Colla, dobbiamo batterci tutti perché non si perda l’opportunità di mantenere, e anzi a questo punto rilanciare, un importante stabilimento industriale del packaging nel territorio di Cervia".

Giorgio Costa