Ex garage Europa, i lavori. Da 200 a 330 posti auto

In attesa che si concretizzi il progetto di riqualificazione, con auditorium ad affaccio sul mare e parcheggi per turisti e residenti - su cui punta il sindaco Mattia Missiroli -, l’ex garage Europa continuerà, anche per la prossima stagione, a essere utilizzato. I posti auto saranno 330 e si cerca anche un nuovo gestore. La giunta cervese, infatti, ha approvato l’intervento per la sistemazione dell’area con un investimento di 550mila euro, andando a recuperare uno spazio strategico e centrale per Milano Marittima. Dopo la realizzazione del lungomare tanti parcheggi sono scomparsi e, soprattutto in una zona così centrale, l’ex garage Europa rappresenta una piccola boccata d’ossigeno. "L’intervento approvato dalla giunta è il primo passo di un più vasto e complessivo progetto per la valorizzazione e il recupero dell’area su cui si trova l’ex garage Europa – spiegano il sindaco Mattia Missiroli e l’assessore ai lavori pubblici Mirko Boschetti –. L’intervento servirà non solo a mettere in sicurezza l’area, ma a renderla maggiormente fruibile, aumentando i posti auto, e più gradevole alla vista. Stiamo percorrendo la strada per realizzare uno degli obiettivi principali del nostro programma di mandato, che vedrà la rigenerazione complessiva di un luogo strategico nella zona centrale di Milano Marittima. Intendiamo aprire un ampio dibattito in città, coinvolgendo anche i giovani e l’università. Un luogo che diventerà iconico, dal punto di vista architettonico, un vero e proprio ‘teatro sul mare" che ha alle spalle la pineta e davanti le acque dell’Adriatico. Uno spazio da vivere tutto l’anno con mostre, eventi, spettacoli, concerti".

I lavori inizieranno prima dell’estate con la rimozione delle coperture di cemento-amianto nell’edificio principale e nel locale bar dei campi da tennis, per mettere in sicurezza l’area senza limitare la funzionalità delle zone già adibite a parcheggio. Successivamente verranno demoliti gli edifici e la piscina, per poi procedere con la realizzazione delle pavimentazioni e delle recinzioni. Il progetto prevede di destinare l’intera area a parcheggi: uno a ridosso del viale 2 Giugno accessibile a tutti, con circa 50 posti auto a pagamento; l’altro, di 270 posti, a disposizione dei clienti di alberghi, stabilimenti balneari e campeggi. Al termine dei lavori il parcheggio potrà ospitare complessivamente circa 330 posti auto rispetto ai 200 attuali. Nel frattempo, a seguito della scadenza della convenzione con il Consorzio Welcome Cervia che ha gestito il parcheggio fino al 2024, l’amministrazione comunale ha pubblicato un avviso pubblico di gara per la ricerca di un gestore per i prossimi due anni, con possibilità di un solo rinnovo. L’avviso pubblico, che scade il 13 marzo 2025, riguarda la gestione di un’area di 6.200 metri quadrati; l’importo a base di gara è di 25mila euro all’anno e prevede la possibilità di revocare la concessione in anticipo in accordo col nuovo gestore, qualora si dovesse procedere alla realizzazione del progetto dell’auditorium pubblico.

