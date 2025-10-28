Ex garage Europa, quattro progetti: "Sarà l’auditorium della meraviglia"

Occhi puntati sul futuro di Milano Marittima ieri pomeriggio, nell’incontro incentrato sui progetti per l’area dell’ex garage Europa, promosso e sostenuto dal Comune di Cervia e organizzato dal corso di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura del Campus di Cesena. Sono stati elaborati diversi progetti partendo da alcuni punti fermi: indagine conoscitiva, approfondimenti su vincoli e prescrizioni urbanistiche e messa in opera. Sono intervenuti Mattia Missiroli, sindaco del Comune di Cervia; Elena Mucelli, coordinatrice del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura dell’Università di Bologna; Francesco Gulinello, docente del Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna e Gonçalo Byrne, architetto e docente del workshop. Thomas Bartolini, Francesco Maria Bruno, Pietro Cimatti, Michele Eusebi, Lorenzo Forlivesi, Matteo Macini, Alessandro Mariotti e Alice Poletti sono invece gli studenti che hanno elaborato quattro diversi progetti per il futuro dell’ex garage Europa, che al momento è utilizzato come parcheggio. Si sogna in grande: serviranno diversi milioni per trasformare ciò che ora è solo sulla carta in realtà. E precisamente 8, a cui aggiungere 500mila euro, secondo le prime stime: fondi da reperire con un’operazione di partenariato pubblico-privato che comprende l’affidamento della progettazione esecutiva, la realizzazione dell’opera, la manutenzione e la gestione dell’intero complesso per il periodo di tempo necessario a conseguire l’equilibrio economico finanziario.

A marzo scorso la giunta comunale aveva approvato la proposta di partecipare al ’Bando pubblico per la selezione di piani di sviluppo di aree dismesse o in disuso’ della Presidenza del Consiglio dei ministri per costruire un auditorium nell’area dell’ex garage Europa. L’incontro di ieri è un passo ulteriore in questa direzione, dopo che Confcommercio Ascom Cervia aveva lanciato per prima l’idea.

Ora il primo step, ovvero lo studio e l’analisi, è stato compiuto grazie al coinvolgimento degli studenti della facoltà di Architettura. "Cervia sta guardando al futuro con coraggio – ha detto ieri il sindaco Missiroli –. La qualità della vita è alta, ma su questo non ci siamo mai voluti adagiare". E poi ha aggiunto: "Il nostro modello si sviluppa su cultura, sport e benessere con spazio, luce e ordine. Guardiamo a interventi pubblici di alta caratura. Stiamo lavorando alla riqualificazione delle colonie, della Varese in particolare. Vogliamo investire sulla città dello sport. L’ex garage Europa diventerà un teatro sul mare con eventi, spettacoli e incontri: di fronte il mare e alle spalle la pineta. Questo diventerà per Cervia un luogo della meraviglia".

I quattro progetti sviluppati dagli studenti, sostenuti da studi, presentano ciascuno proprie caratteristiche e peculiarità. Due di questi immaginano la presenza, sotto all’auditorium, di un parcheggio interrato. Le differenze tra i progetti riguardano soprattutto la tipologia di architettura scelta: colori, forme e materiali. Un punto resta fermo: l’auditorium dovrà essere un luogo di aggregazione fruibile tutto l’anno, concepito visivamente come un’opera d’arte di grande impatto.

Ilaria Bedeschi