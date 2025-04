Ex Garage Europa, scontro sulla gestione

Ex Garage Europa: si apre lo scontro sulla concessione. Gianni Casadei, presidente del Consorzio Welcome Cervia, ha presentato le dimissioni ma le stesse "sono state convintamente respinte dall’unanimità dei membri del Cda: non si ravvisa nessuna colpa in capo al presidente oltre al fatto che il Consorzio ha i conti perfettamente in ordine e per l’anno 2025 è tranquillamente in grado di onorare gli impegni finanziari". Casadei resta dunque in sella. I motivi delle dimissioni dipenderebbero dall’assunzione di responsabilità da parte del presidente circa la perdita del bando che recentemente ha messo a gara l’area dell’Ex Garage Europa di Milano Marittima. Quell’area versava in stato di abbandono e le associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti l’avevano ottenuta a titolo gratuito da Cassa Depositi e Prestiti e adibita a parcheggio pertinenziale per rispondere alle esigenze della carenza di parcheggi venuti a mancare a causa del nuovo waterfront di Milano Marittima. L’area, acquistata dal Comune, era poi stata assegnata in gestione "ad una cifra vantaggiosa in virtù del fatto che il Consorzio non aveva scopo di lucro e tutto il ricavato della gestione del parcheggio, come da accordi stipulati in precedenza, è stato interamente trasferito alla Fondazione Cervia In per il turismo di cui il Consorzio è socio fondatore ed il maggior contribuente dopo il Comune".

L’amministrazione Missiroli "ha ritenuto opportuno rivedere questo assetto ed in breve tempo ha deciso di mettere a bando l’utilizzo dell’area, decisione della quale il Consorzio è venuto a conoscenza solo leggendo l’albo pretorio. Il Consorzio Cervese, costituito da un centinaio di aziende cervesi, appoggiato dalle quattro associazioni di categoria della città: Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e Cna, non si è aggiudicato il bando che prevedeva come unico criterio e modalità il rilancio economico sulla cifra base di 25mila euro. Le dimissioni del presidente sono state motivate con l’incapacità delle stesso di essere riuscito a trasmettere in questi mesi, l’importanza del Consorzio per le attività cervesi che lo costituiscono". Casadei, quindi, resta alla guida del Consorzio e l’ex Garage Europa sarà gestito dai nuovi vincitori del bando.

Non ci sta, però, il sindaco Missiroli: "La scelta di procedere con una gara pubblica, anziché con un affidamento diretto, è stata assunta in conformità con le normative che regolano la gestione delle risorse pubbliche e il principio di trasparenza che deve contraddistinguere l’azione amministrativa. Ci teniamo a precisare che abbiamo conservato la destinazione del parcheggio con l’obiettivo di ridurre la permanenza delle auto negli spazi esterni degli hotel. Tale decisione è stata adottata proprio in una logica di qualità e di qualificazione dell’offerta turistica. Politicamente confermiamo la strategicità di quest’area adibita a parcheggio, che porta alla riduzione della presenza delle auto all’interno degli alberghi. Alla luce di quanto esposto, esprimiamo pertanto anche la nostra amarezza nell’avere appreso questa posizione del Consorzio Welcome Cervia". Attacca Annalisa Pittalis (FdI): "Siamo sconcertati per la mancata assegnazione della gestione parcheggi al consorzio. Il senso era quello di dare una risposta agli alberghi ma non solo, della zona, che necessitavano di posti auto per i clienti. Alberghi e stabilimenti balneari quindi dovranno vedersela con una società che si è assegnata l’area, soloper far cassa. Con ogni probabilità, la nostra amministrazione sta seguendo lo stesso concetto. Con altrettanta mancanza di visione questa amministrazione pare voglia posizionare sul demanio in pieno waterfront di Milano Marittima una torre!".

Ilaria Bedeschi