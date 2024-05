Ex ippodromo, segni di bivacco. La Polizia locale chiama Hera

Nell’area dell’ex ippodromo del Candiano, in via Marani, all’alba di ieri gli agenti della Polizia Locale di Ravenna appartenenti agli uffici Sicurezza Urbana e Pronto Intervento, coordinati da un ufficiale, hanno trovato evidenti segni di occupazione di diverse stalle. Nei giorni scorsi erano arrivate segnalazioni. Dopo un accurato controllo è stata disposta la pulizia da parte di Hera. L’ex ippodromo, oggetto di verifiche in passato, continuerà a essere nel mirino, al fine di contrastare fenomeni di degrado. Al momento l’area è frequentata da podisti e al centro dell’ovale sono presenti i campi da calcio. La zona delle ex stalle, tuttavia, è frequentata da sbandati ed è sotto la lente anche per il fenomeno dello spaccio. Diversi sono stati, nella zona, gli interventi delle forze di polizia. Ma un piano di rilancio complessivo dell’impianto è sempre rimasto lettera morta.