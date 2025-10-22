Ex Macello tra Conad, ciclabili e posti auto

È stata presentata alla cittadinanza la prima bozza di progetto di riqualificazione urbana del comparto di vicolo Macello Vecchio, realizzata dall’architetto Alessandro Bucci. "Un comparto oggi abbandonato adiacente al centro di Lugo – spiega l’assessore all’Urbanistica, Gianmarco Rossato –. Un intervento realizzato in sinergia tra pubblico e privato che avrà importanti ricadute in termini di rigenerazione urbana, con miglioramenti sui versanti della sicurezza stradale e idrogeologica, dei parcheggi e dei servizi. Grazie a un accordo tra privati conclusosi nei mesi scorsi, in quest’area da tempo dismessa si potrà trasferire il punto vendita Cia-Conad, attualmente presente in via Ricci Curbastro: non si tratta dunque di un nuovo centro commerciale, ma di un trasferimento". La superficie oggi occupata da edifici dismessi sarà destinata alla costruzione di esercizi commerciali alimentari, in particolare il trasferimento del punto vendita Conad, per circa 1.600 mq, su un’area complessiva di circa 5.700 mq. Il progetto metterà a disposizione circa 800 mq di superficie destinata a parcheggi pubblici, a cui si aggiungono i parcheggi a servizio del punto vendita, che saranno fruibili anche negli orari di chiusura. Si stima che saranno realizzati oltre 100 nuovi posti auto. L’intervento prevede un aumento della superficie permeabile grazie alla presenza di aiuole verdi e alberature, oltre alla realizzazione degli stalli dei parcheggi in cemento drenante, per circa 1.000 mq. Una parte del progetto toccherà anche la via Manet, in adiacenza della quale sarà creata la zona di accesso alle attività logistiche, per i lavori di carico e scarico necessari al punto vendita, con una particolare attenzione alla schermatura e all’introduzione di strutture utili alla minimizzazione dei rumori.

I lavori avranno una durata di circa un anno dal momento del rilascio del permesso, cosa che potrebbe avvenire nella prima metà del 2026: si ipotizza la fine lavori per l’autunno del 2027. Il progetto comporterà una razionalizzazione della viabilità dell’area urbana, interessando le vie Acquacalda, ex Macello Vecchio, Manet e viale Europa. Sul vicolo Macello Vecchio sorgerà una nuova pista ciclopedonale che collegherà via Acquacalda e viale Europa. L’immissione in vicolo Macello Vecchio da via Acquacalda sarà consentita esclusivamente al traffico ciclo-pedonale. In viale Europa verranno realizzati due nuovi attraversamenti ciclopedonali, uno in corrispondenza della scuola Codazzi-Gardenghi e l’altro all’incrocio con via Manet. Da via Acquacalda si potrà accedere al parcheggio della struttura commerciale e particolare attenzione sarà dedicata al miglioramento della sicurezza dell’attraversamento tra piazza e vicolo Macello Vecchio.

Per assolvere agli standard urbanistici sul verde pubblico, un’area verde di circa 20.000 metri quadrati è stata acquisita da Cia-Conad, attraverso una trattativa privata, in una zona della città prossima al Pala Sabin. Intenzione dell’Amministrazione comunale è quella di realizzare una vasca di laminazione a tutela della sicurezza idraulica della città. Il progetto complessivo della riqualificazione urbana prevede una serie di interventi anche nelle aree dismesse sul lato sinistro di vicolo Macello Vecchio (direzione viale Europa), dove potranno sorgere nuovi locali per il terziario. "Siamo soddisfatti della presentazione di questo importante progetto – conclude la sindaca, Elena Zannoni –, che nasce da una trattativa privata ma impatterà positivamente sulla città, andando anzitutto a riqualificare un’area prossima al centro che da molto tempo era in stato di abbandono".

Matteo Bondi