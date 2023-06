Ex mercato, altri lavori per mezzo milione

Sarà la ditta Safer di Lugo a occuparsi degli interventi previsti per continuare la riqualificazione dell’ex Mercato Coperto di Bagnacavallo. L’intervento dell’importo di 438.000 euro rientra fra i finanziamenti coperti dai fondi del Pnrr nell’ambito del programma di rigenerazione urbana. L’immobile di via Baracca, già utilizzato come luogo di aggregazione e iniziative sarà ulteriormente valorizzato dai nuovi interventi che prevedono di migliorare l’acustica per ridurre il rumore verso l’esterno, oltre alla vivibilità e fruibilità interna soprattutto in occasione di eventi. Alcune modifiche alle tramezzature interne saranno realizzate proprio per rendere gli spazi più utilizzabili. Lo stesso principio sarà seguito per il camminamento esterno che separa l’ex mercato dal cortiletto interno di Palazzo Vecchio e per l’ingresso, dove l’asfalto sarà sostituito da materiali simili a quelli usati per la strada – pietra albarese alternata a porzioni con ciottoli di fiume cementati – in modo da uniformare il tutto e creare una sorta di spazio di sosta. Il progetto infatti prevede anche la messa a dimora di un albero che al momento sarà collocato all’interno di una fioriera fino a quando non sarà possibile capire quali e quanti sottoservizi sono presenti nel suolo. In più sarà posizionata una panca rivestita in legno, per la sosta. L’illuminazione sarà garantita da due proiettori su asta montati accanto ad una delle due torre gemelle, guardiane del mercato, che saranno recuperate ,soprattutto all’altezza dei piano primi nei quali sarà demolito il controsoffitto danneggiato da infiltrazioni di acqua e ripristinate le coperture. "Faremo tutte quelle opere necessarie a migliorare sempre di più il locale nel suo complesso" spiegano dall’amministrazione.

Quella affrontata negli anni dall’ex Mercato Coperto è una evoluzione decisamente importante. Nato come spazio per lo svolgimento del mercato settimanale di frutta e verdura sul progetto approvato dal Consiglio comunale il 25 aprile del 1934, è stato ritoccato nel 1962 quando venne dotato di una copertura a botte per proteggere il cortile centrale e, successivamente nel 2012 quando venne trasformato in un parcheggio pubblico. La grande svolta è arrivata nel 2020 quando, grazie ad alcuni interventi di manutenzione straordinaria venne utilizzato anche per ospitare dei temporary shop. In quell’anno sono stati rifatti i pavimenti interni, realizzati i bagni e rimessa a nuovo la copertura. L’ex mercato coperto è divenuto sempre di più un punto di aggregazione per l’associazionismo locale ed per questo che – si legge nel progetto – "la richiesta dell’amministrazione comunale e dei suoi uffici tecnici è stata quella di continuare il processo di riqualificazione del fabbricato". Infine sarà adeguato il sistema di riscaldamento, adattandolo al volume del fabbricato.

Monia Savioli