Ex scuola di Massa Castello. Si va verso la vendita

Nella seduta di martedì corso il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la proposta di deliberazione ’Manifestazione di volontà per la vendita del compendio immobiliare denominato ex scuola di Massa Castello sito in via di Massa 48’, presentata dall’assessore comunale Igor Gallonetto.

Si tratta di un edificio costruito nel quinquennio 1908-1912, ad uso scuola, ceduto in comodato gratuito all’Amministrazione provinciale dall’1 settembre 1983 al 31 agosto 1992, poi tornato in disponibilità al Comune. Il bene non è di interesse storico-artistico, come risulta da nota del ministero per i Beni e le attività culturali – Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna e pertanto il Comune ha la possibilità di alienarlo senza particolari obblighi. Il prezzo a base d’asta è di 144.784,00 euro e sarà predisposto un bando di gara.

Sono intervenuti nel dibattito: Renato Esposito (Fratelli d’Italia), Andrea Vasi (Pri), Daniele Perini (Lista de Pascale).