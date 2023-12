Exodus, le migrazioni viste da Salgado. Un mondo di partenze e approdi

Quella di Sebastião Salgado, che verrà inaugurata il 21 marzo al Mar, non è solo una mostra di fotografia. È un invito a riflettere su ciò che ci circonda, in particolare su uno dei fenomeni che più hanno segnato, e continuano a segnare, il nostro mondo, e cioè le migrazioni. ‘Exodus. Umanità in cammino’ è il titolo del progetto espositivo, a cura di Lélia Wanick Salgado, diviso in quattro sezioni, anzi cinque a dire la verità, che raccontano un viaggio fotografico, fisico ed esistenziale nella galassia delle migrazioni. Per sei anni, alla fine del secolo scorso, il celebre reporter brasiliano ha attraversato quattro continenti nei quali ha ritratto partenze, approdi e campi profughi dove milioni di persone vivono un destino incerto. Da allora la mappa del mondo è cambiata, ma l’esodo di intere popolazioni non si è fermato, anzi le condizioni di profughi o migranti rappresentano uno scenario dalle dimensioni sempre più globali. La prima sezione, ‘Migranti e profughi’, ripercorre le motivazioni che tristemente accomunano i profughi: la povertà e la violenza, il sogno di una vita migliore, la speranza. La seconda è dedicata alla tragedia africana, a un continente alla deriva, nel quale i popoli sono profondamente segnati dalla povertà, dalla fame, dalla corruzione, dal dispotismo e dalla guerra, nonostante l’Africa sia un continente con una storia importante per l’umanità, in grande fermento, ricco di energie e vitalità, oltre che di materie prime e ricchezze naturali. La terza sezione ricostruisce l’esodo rurale, il disordine urbano dell’America Latina, racconta una parte del mondo segnata dalla migrazione di decine di milioni di contadini, spinti dalla povertà, verso le aree urbane come Città del Messico e San Paolo, circondate da baraccopoli, dove persino la vita privilegiata è assediata dalla violenza. E poi c’è la sezione sull’Asia, dove l’esodo di massa dalla povertà rurale ai centri urbani ha prodotto megalopoli in cui i migranti vivono in condizioni precarie, pur credendo di aver fatto un passo verso una vita migliore.

La mostra, in programma al Mar dal 22 marzo al 2 giugno 2024, è stata presentata ieri a Palazzo Merlato dall’assessore Fabio Sbaraglia e dal direttore del Mar Roberto Cantagalli. In collegamento da New York anche Alessandra Mauro di Contrasto Books. "In realtà – ha spiegato Mauro – c’è anche una quinta sezione. Quando Salgado arrivava nei centri profughi veniva subito circondato da tanti bambini incuriositi da lui e dalla sua attrezzatura. Per riuscire a lavorare chiedeva ai bambini di mettersi in posa, impettiti, e li fotografava facendosi promettere però che, dopo, non lo avrebbero disturbato mentre lavorava. All’inizio era solo un espediente, ma quando ha iniziato a lavorare sulle immagini si è reso conto di avere del materiale straordinario, e ha deciso di aggiungere questa quinta sezione con i ritratti dei bambini. L’intero progetto affonda le radici nella complessità del lavoro di Salgado, influenzato dalla sua formazione anche di economista e sociologo". La mostra, realizzata appunto in collaborazione con Contrasto, che da anni si occupa di promuovere il lavoro di Salgado in Italia, fa parte degli eventi del Festival delle Culture in programma a Ravenna dal 12 marzo al 20 luglio 2024 e simbolicamente inaugura il 21 marzo, Giornata Internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale. Sarà accompagnata da workshop, conferenze e da un consistente percorso laboratoriale rivolto alle scuole e alle famiglie.

È stata realizzata grazie al contributo di Regione, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Fondazione Cittalia Anci. Inaugurazione il 21 marzo alle 18.

Annamaria Corrado