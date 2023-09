Ezio Fedele Brini, un uomo lucido e inflessibile

Desidero ricordare con grande piacere Ezio Fedele Brini, tecnico molto competente e pragmatico, sicuro e fermo nelle sue convinzioni, anche burbero a volte nel sostenerle e poco incline ai tatticismi politici. Alleanza per Ravenna, oltre che in Comune con Brini, si presentò anche alle elezioni provinciali nel 1993 dove raccolse al primo turno il 16% dei voti mentre, al successivo ballottaggio, sfiorò il 40% dei voti, eleggendo tre consiglieri: Franco Bencivelli, Mauro Basurto e il sottoscritto. Brini, quando si accorse che il Pri, orfano di cariche e incarichi, tentò ben presto il riavvicinamento con il Pds, ci rimase molto male e me lo confidò in più occasioni.

Ho sempre stimato Ezio anche in occasione della mia elezione in Consiglio comunale nel 2006, quando mi sono spesso consultato con lui in merito a problematiche legate alla viabilità e alle infrastrutture, perché la sua competenza, lucidità e inflessibilità erano fuori discussione. Ci siamo stimati reciprocamente e la sua amicizia la ricorderò con piacere ora che, purtroppo, è prematuramente venuto a mancare e mi dispiace molto non poterlo salutare l’ultima volta in quanto mi trovo molto lontano da Ravenna. Sincere e sentite condoglianze alla sua famiglia.

Eugenio Costa