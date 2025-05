Fabbrica vecchia, si cambia. Niente caserma dei vigili del fuoco, ma solo uffici e polo didattico

Il progetto di recupero degli edifici della Fabbrica Vecchia e del Marchesato è in dirittura d’arrivo. I due immobili – 2.702 metri quadrati complessivi, di cui 1.740 per la Fabbrica Vecchia e 962 per il Marchesato – saranno riportati alla loro volumetria storica e saranno ricostruite anche le parti andate perse. Al loro interno troveranno posto il polo didattico-formativo dei Vigili del Fuoco, uffici e spazi polifunzionali, alloggi e zone di accoglienza. Per quanto riguarda invece il distaccamento a mare, si è deciso di collocarlo nella cosiddetta Club House all’interno del complesso di Marinara.

"Gli elaborati dei due fabbricati, redatti dalla società Acqua Ingegneria, sono attualmente nella fase di verifica tecnica, mentre l’Autorità Portuale sta predisponendo il bando di gara per un importo complessivo di 11,5 milioni di euro, la cui pubblicazione è prevista nei prossimi mesi", spiega Sergio Onofri, responsabile del progetto per l’Autorità Portuale. Per quanto riguarda la sistemazione del tratto di banchina antistante gli edifici, l’intervento è già stato appaltato per un valore complessivo di 5,3 milioni di euro alla CGX Costruzioni Generali XODO di Porto Viro (Rovigo), la stessa azienda che è già intervenuta a Ravenna nella rimozione delle vecchie rampe del traghetto a Porto Corsini e nei pontili della Pir. Verrà rimosso il terrapieno davanti agli edifici e sarà realizzata una banchina lunga 110 metri, a protezione della sponda, in continuità con quella del vicino cantiere Carnevali. Il progetto complessivo prevede anche la destinazione a verde dell’area retrostante la Fabbrica Vecchia e il Marchesato, attualmente occupata da un campo da football. Per il distaccamento a mare dei Vigili del Fuoco si profila una soluzione alternativa nel complesso di Marinara, tenuto conto dei vincoli architettonici e paesaggistici che interessano l’area della Fabbrica Vecchia e del Marchesato. In particolare, si stanno progettando gli interventi necessari per la sua collocazione nella Club House adiacente alla sede del Circolo Velico.

Il recupero della Fabbrica Vecchia e del Marchesato ha origini lontane: risale al 2003 il primo accordo tra l’Autorità Portuale e il Comune di Ravenna. Nel 2019 il Comune ha ceduto l’area, comprensiva degli edifici, all’Autorità Portuale e nel 2020 un ulteriore accordo tra le due istituzioni ha concesso ai Vigili del Fuoco l’uso gratuito dello spazio. Alla base della scelta del trasferimento, la consapevolezza che l’attuale sede dei Vigili del Fuoco in via del Cimitero non è più adeguata a garantire un intervento tempestivo, soprattutto alla luce dello sviluppo dei traffici previsto con l’approfondimento dei fondali, l’adeguamento delle banchine e la realizzazione del rigassificatore.

Maria Vittoria Venturelli