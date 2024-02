"Fabbricazione ora a pieno regime"

Adolfo Cosentino De Stefani, presidente nazionale di Federauto, è il titolare di De Stefani Group, concessionaria Mercedes, Smart, MG, Renault, Nissan e Dacia. Perché il 2023 è stato l’anno della ripresa?

"Perché il regime produttivo di fabbricazione è tornato a pieno regime e, l’immatricolato 2023, scaturisce dall’evasione dei contratti provenienti dal 2022. L’acquisito in termini di contratti per il 2023 è stato molto inferiore all’immatricolato".

Quali sono i modelli di successo?

"Per le Mercedes praticamente tutta la gamma; per MG, la vettura d’accesso a benzina, ovvero la ZS; per le Dacia, i modelli Daster e Sandero; per Renault prevalentemente i suv; mentre per Nissan, Juke e Qashqai".

Nel 2024 si tornerà ai livelli pre Covid?

"Certamente no! Tra gli anni pre covid e il mercato odierno del nuovo c’è una differenza dovuta ai modelli offerti da tutte le case. A listino, infatti, non ci sono modelli con prezzi inferiori a 14.500 euro".

Come giudica

il mercato dell’elettrico?

"L’Italia è il fanalino di coda in Europa nell’elettrico puro, ma anche i paesi con quote d’immatricolazione di elettrico molto più alte delle nostre, non possono garantire un andamento che consenta il passaggio dell’elettrico nei tempi prestabiliti a livello comunitario. La tecnologia elettrica è in costante evoluzione e, per ora, è percepita dal cliente prevalentemente come una vettura da utilizzo urbano".

ro.ro