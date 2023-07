Faccani in missione a Beirut, sostegno alimentare alle fasce più vulnerabili

Si è conclusa la missione lampo a Beirut del bagnacavallese Roberto Faccani, responsabile del settore Cooperazione civile-militare dell’Istituto studi, ricerche, informazioni, difesa. L’intervento in Libano è servito ad organizzare il progetto di sostegno alimentare denominato ‘A vegetable garden to continue living’ dedicato in particolare al supporto delle fasce vulnerabili della popolazione libanese attraverso la costituzione di orti familiari e orti collettivi. I primi sono destinati alle famiglie più povere, mentre i secondi a strutture come ospedali, scuole, orfanotrofi e carceri in modo da rifornire le loro mense. Il progetto rientra fra le risposte italiane finalizzate a fronteggiare la grave crisi economica e sociale che coinvolge tutto il Libano. La sua attuazione coinvolge la missione militare bilaterale italolibanese creata dal nostro paese a sostegno del governo libanese e in prospettiva, andrà a interessare anche la nuova struttura di cooperazione civile-militare dell’esercito locale che opererà in simbiosi con il contingente italiano.

