Faccani in Ucraina: "Consegnati misuratori della radioattività"

Missione lampo in Ucraina per il bagnacavallese Roberto Faccani, responsabile del Settore Cooperazione civile-militare dell’Istituto Studi, ricerche, informazioni Difesa. Faccani ha accolto la richiesta della Protezione civile ucraina, preoccupata dei possibili rischi legati agli attacchi subiti dalla centrale nucleare di Zaphorizia. "Localmente – spiega Faccani – non disponevano di adeguati dispositivi di controllo della radioattività ambientale e quindi non erano in grado di monitorare eventuali innalzamenti con gravi conseguenze per la popolazione civile". Grazie alla disponibilità del Gruppo Villa Maria di Cotignola e dell’azienda Natura Nuova di Bagnacavallo, Faccani ha potuto fornire alla Protezione civile ucraina 20 contatori geiger per il monitoraggio della radioattività e formare altrettanti istruttori che a loro volta ne istruiranno altri. "La situazione in Ucraina per la popolazione civile è molto grave e aumenta la paura di un conflitto senza fine – sottolinea Faccani –. Il continuo suono delle sirene per gli attacchi missilistici e dei droni spezza la psiche delle persone: quando viene dato l’allarme hai disponibile solo una manciata di secondi per cercare un rifugio e questo succede tutti i giorni per svariate volte".

Monia Savioli