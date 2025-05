Facchini, leader negli utensili agricoli

Otto milioni di coltelli da trincia e utensili per l’agricoltura all’anno; duemila modelli a catalogo; oltre cinquant’anni di esperienza; sessanta dipendenti. I numeri dello Zappettificio Facchini di Lavezzola sono in costante aggiornamento e incremento. Da vent’anni, la guida è passata nelle mani di Davide Facchini, che ha portato l’azienda a raggiungere e consolidare la posizione di leader mondiale del settore.

La storia di questa importante azienda del territorio inizia nel laboratorio di un fabbro dove il nonno, Alfredo Facchini, tra i tanti utensili forgiati artigianalmente sull’incudine, lavorava le lame per il lavoro agreste. Successivamente iniziò la produzione artigianale delle frese. Nel corso degli anni, mentre la realizzazione di lame per trinciasarmenti diventarono il prodotto di punta, il laboratorio assunse i connotati dell’azienda di famiglia. Giamprimo Facchini, figlio di Alfredo, negli anni Settanta diede l’avvio alla produzione industriale. L’impresa si arricchì di attrezzature innovative. All’estro dell’artigiano si affiancò la tecnologia. Col trasferimento dai 350 metri quadrati di Giovecca a Lavezzola (duemila metri quadrati di laboratori e 850 di magazzino), la direzione passò al figlio Davide Facchini che, in questi anni, ha saputo modernizzare ulteriormente i processi produttivi ed elaborare nuove strategie commerciali con ottimi risultati. Oggi i coltelli per trinciasarmenti sono prodotti con controlli computerizzati.

Davide Facchini è alla guida dell’azienda: "Quello che fa la differenza è che, ad oggi, nel nostro settore, siamo gli unici con un avviato processo di ‘decarbonizzazione’ dell’azienda. Stiamo togliendo tutti gli impianti a metano e abbiamo coperto la totalità dei capannoni, che oggi sono oltre ventimila metri, con impianti fotovoltaici per una conversione totalmente green. Negli ultimi dieci anni abbiamo assunto un impegno costante nella riduzione dei consumi e nell’ottimizzazione energetica con l’efficientamento energetico degli impianti. Su questo aspetto, crediamo tantissimo e lo riteniamo indispensabile per stare sul mercato e avere un futuro. Siamo poi stati i primi ad installare lampioni a led. Inoltre, ci siamo impegnati nella realizzazione di vernici biodegradabili per i nostri prodotti". Attorno alla Zappettificio Facchini, che oggi si estende su una superficie di 30mila metri scoperti e 20mila metri coperti, ci sono altre imprese satellite, ovvero la Facchini Mechanics, che è al servizio non solo dello Zappettificio producendo le attrezzature conto terzi, e la Geo Disk, joint venture con altri operatori del settore, che si occupa di altri componenti a livello agricolo.

"Nello specifico – ha proseguito Davide Facchini – ci siamo dotati di un reparto laser per produrre componenti diversi. L’efficientamento energetico, sostituendo il gas nei forni ad induzione, avvenuto con l’ultimo ampliamento dello stabilimento di settemila metri quadrati, resta il più importante ‘salto’ compiuto di recente". Lo Zappettificio Facchini, che esporta all’esterno il 90 per cento della produzione, vanta sessanta dipendenti e strumentazioni di lavoro volte all’automazione: "Circa il 70 per cento della produzione – ha concluso Davide Facchini – viene effettuato da robot, che svolgono i lavori pesanti e ripetitivi. Poi ci sono lavorazioni manuali, per le quali non ci sono alternative".