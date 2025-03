Facciamo atterrare i reali all’aeroporto di Ravenna

È apparsa la notizia in cui si comunica che, per la tappa ravennate di aprile, Re Carlo III e la Regina consorte Camilla atterreranno all’aeroporto di Forlì per poi arrivare a Ravenna in visita al Museo Byron in via Cavour. Molto probabilmente non utilizzeranno un aereo di eccessive dimensioni e allora perché non proporre l’aeroporto Novelli? Già in passato lo scalo è stato utilizzato per esigenze particolari come, ad esempio, l’arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel 2020 e, trovandosi in periferia ma vicino alla tangenziale, in pochi minuti permetterebbe l’arrivo in centro città. Si eviterebbe cosi il lento e tortuoso percorso della via Ravegnana, diretto collegamento Ravenna-Forli o altri percorsi più lunghi, lasciando più tempo a disposizione dei reali per la loro visita e, finalmente, un po’ di gloria per il sottoutiluzzato aeroporto cittadino.

m.b.

Sull’intitolazione di una strada a Pozzetto

Ho letto sul Carlino la richiesta di Barbara Monti (di Slowfood, ndr) dove dice che Graziano Pozzetto merita l’intitolazione di una via. Tanto, ma tanto rispetto per il signor Pozzetto che conoscevo, però sinceramente mi sembra che a Ravenna ci siano state persone, anche sindaci, e a loro non è mai stato intitolato nulla, anzi, dimenticati, con tanto dispiacere.

Laura Ferri