Facoltà di Medicina, spazi più ampi. Convertiti gli ex locali di fisioterapia: "Così si radicano le competenze"

La facoltà di Medicina si radica sempre più a Ravenna. Ieri sono stati inaugurati - col taglio del nastro da parte del sindaco di Ravenna Michele De Pascale e del magnifico rettore dell’ateneo bolognese Giovanni Molari - i nuovi spazio didattici del campus universitario di Ravenna presso l’Ospedale Santa Maria delle Croci. Il progetto di ristrutturazione ha riguardato gli ex locali di fisioterapia dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna e ha ampliato di oltre 1.200 mq gli attuali spazi del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, ottenendo un plesso completamente autonomo ma in costante comunicazione e sinergia con la struttura sanitaria. L’ampliamento - progettazione del plesso assegnata allo studio Architecnica di Ravenna, che ne ha curato anche la direzione lavori tramite l’ingegnera Carlotta Berti - ha permesso di ricavare due aule a grande capienza (oltre 100 posti) e due aule a capienza ridotta (circa 50 posti) che insieme all’attuale aula magna Triossi completano l’offerta di spazi per le lezioni frontali. A queste si affiancano tre aule studio, ampi uffici per i docenti, locali per servizi amministrativi e ristoro per gli studenti, oltre ai laboratori didattici di circa 500 metri quadrati già a servizio del corso di studi da qualche anno.

L’intervento è frutto della sinergia tra Università di Bologna, Azienda Usl Romagna e Fondazione Flaminia con l’importante collaborazione della Fondazione della Cassa di Risparmio di Ravenna e del Campus di Ravenna. Le attività di cantiere, della durata di soli nove mesi, hanno beneficiato del prezioso apporto delle responsabili di procedimento Elena Masinelli (Ausl Romagna) e Monica Ugolini (Unibo). E aver realizzato i nuovi spazi all’interno dell’Ospedale ravennate ha un valore anche simbolico perché, come ha ribadito il magnifico rettore Giovanni Molari, "è di fondamentale importanza una programmazione congiunta tra ateneo e l’azienda Asl, una strada che consente di perseguire il rafforzamento della didattica, della ricerca e dell’assistenza. Far stare vicini professionisti di esperienza e giovani è la strada giusta per radicare le competenze sul territorio. Non avremmo potuto realizzare tutto questo senza la proficua collaborazione con Asl Romagna; ora, però, serve una legge nazionale che fornisca la base operativa per un modello di collaborazione sempre maggiore compenetrazione tra Aziende sanitarie e atenei".

Una strada giusta da percorrere anche secondo il sindaco Michele De Pascale, secondo cui Ravenna è "un laboratorio di innovazione sanitaria ma ora serve una normativa innovativa e flessibile" mentre di "rapporto molto empatico con l’Asl" ha parlato anche Mirella Falconi Mazzotti, coordinatrice del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia nonché presidente della Fondazione Flaminia. Per l’Ausl è intervenuta la direttrice sanitaria Francesca Bravi. Antonio Patuelli, presidente del Gruppo La Cassa di Ravenna, ha parlato di "un altro sogno realizzato, tessera importante di un mosaico che ha un disegno dietro e crea un’area sanitaria integrata e complementare. È una fase storica in cui vediamo realizzati sogni a lungo accarezzati come i lavori imponenti nel porto e i progetti e le opere in campo energetico che faranno diventare Ravenna il principale polo italiano".

E se il prefetto Castrese De Rosa suggerisce un polo universitario con una sede unica, resta il problema dello studentato: "Il Cda di Enpam, l’ente previdenziale dei medici – ha detto il presidente dell’Ordine dei Medici di Ravenna Stefano Falcinelli – ha deciso uno stanziamento per gli studentati, a Ravenna ci abbiamo provato ma senza successo. Continueremo a provarci". E se Ravenna oggi ha la facoltà di Medicina "metà del merito spetta alla Fondazione della Cassa di risparmio di Ravenna", ha detto il presidente Ernesto Giuseppe Alfieri. "Da 30 anni lavoriamo per l’università e 19 facoltà, tutte collegate all’economia e al territorio, sono un bel risultato. È vero, mancano ancora alcuni servizi per gli studenti, ma noi ci siamo", ha concluso Alfieri.

