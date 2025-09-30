Faentina, ancora disagi. Studenti rimasti a piedi

Ancora criticità sulla linea ferroviaria faentina. Quando scatta l’allerta meteo si ricorre necessariamente al servizio di autobus sostitutivi, tuttavia ugualmente nelle ultime settimane più di una volta è stato attivato il servizio sostitutivo a causa dell’improvvisa cancellazione dei treni. Ieri, come riportato dal Servizio di Mobilità toscano competente per la tratta ferroviaria, alle 6.08 è stata annunciata la cancellazione dei treni 94464 (da Faenza verso Marradi) e 94465 (da Marradi verso Faenza), per "riprogrammazione dell’offerta commerciale". Treni che sono stati sostituiti dai bus, attivando le aziende di trasporto convenzionate. A quanto si apprende sembra che la criticità in questione fosse legata a un’improvvisa indisponibilità del personale di bordo. Così la corsa del treno è stata annullata e si è resa necessaria l’attivazione del servizio autobus sostitutivo. Come già accaduto in passato, tuttavia, la mancata circolazione del treno e l’attivazione del servizio autobus ha comportato disagi e alcune decine di pendolari, prevalentemente studenti tra Fognano e Brisighella, non sono riusciti a raggiungere Faenza. Il comparto romagnolo di Ferrovie ha fatto sapere che ieri, dopo la cancellazione delle due corse erano stati attivati diversi mezzi, nello specifico bus da Faenza a Marradi che ha rispettato l’orario e le fermate del treno. Nel tragitto Marradi Faenza, invece, i bus messi a disposizione erano due, uno partito all’orario del treno rispettando le fermate, e l’altro partito successivamente. Infine un terzo bus è stato messo a disposizione per la tratta Brisighella-Faenza, a rinforzo del trasporto già attivato.

Secondo la ditta che ha effettuato il servizio, gli autobus hanno rispettato le fermate e un’ipotesi su cui sono in corso verifiche riguarda il fatto che i due autobus che hanno percorso Marradi-Faenza sono partiti a orari diversi: forse proprio questo ha indotto i pendolari rimasti a terra a pensare che dopo il primo mezzo non ne sarebbe transitato un altro. A creare perplessità sarebbe stato anche il transito del terzo autobus, attivato solo per la tratta Brisighella-Faenza, che proprio in ragione del tragitto da coprire non prevedeva la fermata a Fognano. In ogni caso non è la prima volta che alcuni pendolari restano a terra. Sul tema sono intervenuti anche gli esponenti regionali di Fratelli d’Italia Marta Evangelisti e Alberto Ferrero che ieri in una nota hanno specificato di aver presentato un’interrogazione alla giunta dell’Emilia-Romagna chiedendo di approfondire i motivi delle cause dei ritardi e delle soppressioni, predisporre un monitoraggio straordinario e rivedere la pianificazione del servizio sostitutivo. La vicesindaca di Brisighella e senatrice Marta Farolfi ha invece segnalato la questione al sottosegretario ai Trasporti, Antonio Iannone.

Damiano Ventura