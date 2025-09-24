Faentina, bus sostitutivi lasciano a piedi gli studenti

Continuano i disagi legati alla linea ferroviaria faentina. Nella giornata di ieri, con la disposizione dell’allerta meteo e il conseguente blocco della circolazione dei treni era stata attivato, come da prassi, il servizio bus sostitutivo. Servizio che come già successo la scorsa settimana, continua a presentare problematiche notevoli per i passeggeri, in primis per la capienza insufficiente dei pullman rispetto ai fruitori. Così è accaduto nuovamente che alcuni ragazzi, a Fognano, siano rimasti appiedati, e a quanto si apprende da segnalazioni, ci siano stati dei ragazzi che abbiano fatto ricorso ad altri mezzi, e qualcuno, invece abbia dovuto accollarsi il cammino "di due chilometri a piedi per tornare a casa, senza poi riuscire ad andare a scuola perché i genitori erano già andati a lavorare". Situazione non migliore a Brisighella. Sul tema è intervenuto anche il primo cittadino Massimiliano Pederzoli che ha affidato ad una nota stampa diramata ieri pomeriggio tutto il proprio disappunto per la situazione, considerato anche il fatto che il sindaco stesso ha avuto modo di constatare personalmente quanto accaduto. "Sono a segnalare, con grande disappunto – spiega Pederzoli – i disservizi del servizio sostitutivo fatto con pullman di Rfi". A seguito della comunicazione dell’allerta "sarebbero dovuti passare pullman in numero sufficiente per accompagnare studenti e lavoratori pendolari a Faenza. In realtà sono rimaste appiedate ben cinquanta persone. Che ho visto e contato personalmente martedì mattina, alle 7.14. Si trattava di 47 studenti e tre adulti, una delle quali era una giovane mamma con il bimbo nel passeggino". Pederzoli ha inoltre precisato: "Ho atteso con loro circa mezz’ora ma non è arrivato alcun pullman sostitutivo del treno. Mi risultano inoltre segnalazioni del fatto che sui pullman salgano anche persone non autorizzate e, mi dicono, anche prive di abbonamento o biglietto. Quindi inoltro questa protesta formale e ufficiale a Rfi perché questi pesanti disservizi continuano ormai da tempo. Anche lunedì mattina nella frazione di Fognano sono rimasti a terra numerosi ragazzi". Una situazione che l’Amministrazione brisighellese ha segnalato per conoscenza anche alle Forze dell’Ordine.

A quanto accaduto questa settimana, si aggiungono le difficoltà che studenti e pendolari affrontano dalla scorsa settimana. Mercoledì scorso furono annullati due treni con ricorso ad autobus sostitutivi che tuttavia non sono risultati sufficienti a garantire il trasporto di tutti i passeggeri. Un problema del quale si era interessato l’assessore Dario Laghi interrogando la Direzione Regionale della Toscana, competente per il servizio di trasporto. All’origine del problema in quell’occasione fu un problema nel dialogo tra il treno e l’infrastruttura. Da quel giorno anche il passaggio a livello di Pieve Tho, come segnalato più volte, resta chiuso per decine di minuti causando code sulla Provinciale. Un problema differente rispetto a quello dell’allerta meteo che blocca precauzionalmente il transito dei treni in ragione della possibilità di fenomeni franosi. Sulla faentina da quando è ricominciata da scuola, i problemi sono gli stessi. Da qui il disagio dei pendolari e delle loro famiglie, che evidenziano "l’abbonamento costa 311 euro. Dall’inizio dell’anno sono più le volte che i nostri figli sono andati a Faenza in auto di quelle in cui hanno utilizzato il treno o il bus", il commento amaro di un genitore.

Damiano Ventura