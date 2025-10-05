"Faentina e disagi per i pendolari: bus ok, comunicazione da migliorare"

In seguito ai disagi che hanno interessato recentemente la linea ferroviaria Faentina sono state diverse le azioni di rappresentanza intraprese a vari livelli per cercare di risolvere la situazione. Oltre alle proposte, più recenti, che hanno toccato il dibattito pubblico, la questione è stata anche oggetto di interrogazione immediata in Assemblea Legislativa regionale. Il consigliere faentino in quota Pd, Niccolò Bosi, si è infatti appellato alla Giunta regionale sottolineando, tra le altre cose, l’aggravarsi delle criticità sulla linea dall’inizio dell’anno scolastico, con alcune soppressioni di treni e l’insufficienza del servizio sostitutivo messo a disposizione. A rispondere, per conto dell’assessora Irene Priolo, è stata la sottosegretaria alla presidenza dell’Emilia-Romagna Manuela Rontini, la quale ha aggiornato l’Assemblea sullo stato delle interlocuzioni con la Direzione regionale Toscana, sulla quale ricade la gestione dei servizi di linea in ragione del contratto di servizio in essere. Da dicembre 2023 è attivo il sistema Sanf di allerta idrogeologica e gli orari dei servizi bus sono stati resi noti con anticipo tramite diversi canali. La variazione di orario dei bus rispetto ai treni è dovuta alla circolazione su strada (quindi soggetta al traffico, ndr) e per consentire l’arrivo a Faenza in orario talvolta gli autobus sono stati anticipati. Inoltre dopo l’interruzione estiva per lavori, in considerazione dell’incompleta riattivazione della linea fino a Firenze, i treni utilizzati sono gli ‘Swing’ di Tper. Su una linea in cui solitamente transitano i ‘Minuetto’ si sono verificati "problemi di dialogo tra treni e boe a terra, con conseguenti ritardi e soppressioni. Per ovviare alle criticità è stato deciso di affiancare l’offerta di bus sostitutivi come da Sanf, e fino alle ore 14", decisione "comunicata alle amministrazioni locali".

Inoltre, secondo quanto emerge dal dialogo istituzionale: "Da un sopralluogo un numero non indifferente di cittadini non era a conoscenza degli orari anticipati, e ciò ha causato la situazione di disagio". Per il gestore, nella risposta alla Regione Emilia-Romagna: "La programmazione dei servizi era stata dimensionata in modo adeguato alle frequentazioni previste: 3 autobus da Marradi alle 6,20 e 3 autobus da Fognano alle 6,50, una dotazione prevista per garantire il trasporto di studenti e pendolari mitigando le criticità". Secondo quanto affermato nel corso dell’interrogazione inoltre: "La Toscana si è attivata ritrasmettendo gli orari aggiornati dei servizi sostitutivi alle Amministrazioni e ha avviato un coordinamento con Rfi e Trenitalia affinché vengano intensificati gli avvisi sui servizi bus sostitutivi nelle stazioni". Un cambio di passo dunque, almeno per quanto concerne la comunicazione, verso la risoluzione di problemi che si aggiungono alle difficoltà quotidiane di un territorio che da due anni a questa parte sta facendo i conti con le conseguenze del grave dissesto idrogeologico.

Damiano Ventura