Faentina, il sindaco alla Regione:: "Siamo esasperati, s’intervenga"

Un appello alla Regione. È quello che ha inviato ieri il primo cittadino di Brisighella, Massimiliano Pederzoli, all’attenzione di Irene Priolo, assessora con delega alla Mobilità e ai Trasporti, e Isabella Conti, componente della Giunta de Pascale con delega alla Scuola. In una lettera il sindaco Pederzoli si è interessato nuovamente alle cancellazioni dei treni e al ricorso ai bus sostitutivi a cui i pendolari della linea ferroviaria faentina sono stati soggetti negli ultimi tempi: "Dopo mesi di appelli inascoltati la comunità della Valle del Lamone è ormai esasperata per i continui disservizi che interessano studenti, genitori e pendolari da Marradi a Faenza, passando per Brisighella – il commento –. Il servizio è precipitato in una spirale di inefficienze quotidiane: ritardi cronici, cancellazioni improvvise, passeggeri fatti scendere dai convogli, comunicazioni carenti sui servizi sostitutivi e, alle volte, mancanza ingiustificata di questi ultimi".

In particolare, dopo la serie di lamentele che numerosi utenti avevano rivolto pubblicamente al gestore del servizio, il primo cittadino del borgo ravennate ha inteso precisare: "Il tempo di percorrenza dei mezzi è notevolmente incrementato rispetto al passato con pesanti ripercussioni per gli studenti in termini di lezioni perse che gli Istituti scolastici non giustificano più. A tal proposito le famiglie della Valle del Lamone chiedono un intervento urgente delle autorità competenti". Nella missiva inoltre Pederzoli ha rimarcato la necessità di intervenire, da qui l’indirizzo anche all’assessora all’Istruzione dell’Emilia-Romagna, "per chiedere alle scuole di continuare a giustificare gli studenti che accedono alle lezioni con ritardo a causa dei problemi legati ai trasporti". Già alcune settimane fa il sindaco di Brisighella si era rivolto a Rete Ferroviaria Italiana e alla Regione Toscana per segnalare le criticità sul collegamento e per chiedere un intervento urgente. Alle segnalazioni per i disagi da parte degli utenti di Brisighella, Fognano e altre frazioni, si sono aggiunti anche i pendolari di Marradi che attraverso il comitato già costituito hanno scritto invece al governatore della regione Toscana chiedendo la costituzione di un tavolo di confronto con Trenitalia, Rfi, le Regioni e i pendolari stessi.

d.v.