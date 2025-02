Faentina, il treno dei desideri. Ultimatum di sindaci e pendolari: “Più corse e carrozze nuove”

​​​Borgo San Lorenzo (Firenze), 3 febbraio 2025 – “Questa volta vogliamo fare sul serio”. Lo hanno scritto nero su bianco sul loro ’manifesto’ i comuni di Brisighella e Faenza, assieme a quelli del Mugello e dell’alto Mugello. E lo hanno dimostrato ieri mattina con una manifestazione affollata che ha gremito la piazza davanti alla stazione di Borgo San Lorenzo, nel Fiorentino.

Slogan e cartelli: manifestazione di protesta dei comitati dei pendolari alla stazione di Borgo San Lorenzo (Firenze)

Due territori a cavallo dell’Appennino, il Mugello da una parte e la Romagna dall’altra, uniti dal treno, dalla storica ’linea Faentina’ che fa la spola tra gallerie e pendii, fermandosi in buona parte dei paesi lungo il percorso. E che da poco meno di due anni, da maggio del 2023, è minacciata dalle frane formatesi in seguito al maltempo e all’alluvione che hanno colpito la Romagna. È stata chiusa per sette mesi, poi riaperta ma solo se non piove, per il timore che la montagna torni a muoversi: un valzer che spesso finisce per lasciare a piedi i pendolari. Da mesi i Comuni chiedono soluzioni alle incertezze dei pendolari della collina.

Alla manifestazione di ieri erano presenti quattordici Comuni, la Città metropolitana di Firenze, l’Unione montana dei Comuni del Mugello, i comitati dei pendolari, i sindacati e le associazioni di categoria. E un ’manifesto’ con quattordici proposte concrete e precise e la richiesta alle due Regioni, Toscana ed Emilia-Romagna, di farsene carico e sottoscriverle. Chiesti, tra le altre cose, un cronoprogramma dettagliato degli interventi sulle frane, più corse, bus sostitutivi dedicati alle scuole nella tratta Marradi-Faenza, entro il 15 marzo un cronoprogramma sulla sostituzione e modernizzazione dei treni, nuclei di manutenzione e meccanismi di scontistica o sospensione dei costi di abbonamenti dei pendolari fino alla ripresa di un servizio accettabile.

“La nostra ferrovia è stata abbandonata a una precarietà imbarazzante – ha detto il sindaco di Faenza e presidente dell’Unione della Romagna Faentina, Massimo Isola, nel suo intervento alla manifestazione –: frequenze insufficienti, mezzi obsoleti, infrastrutture inadeguate. Una condizione che penalizza gravemente chi vive l’Appennino, negando diritti fondamentali come quello allo studio, alla salute, alla mobilità e al lavoro”. Ha poi aggiunto, in merito all’alluvione del maggio 2023: “Quelle ferite lasciate aperte sono il simbolo dell’indifferenza con cui il nostro territorio è stato trattato. Dopo due anni, la ricostruzione non è ancora partita e noi ci troviamo ogni giorno a dover consultare il meteo per decidere se sia possibile mandare i nostri figli a scuola o raggiungere il posto di lavoro. Non possiamo più accettarlo. Abbiamo bisogno di un piano strutturato di sviluppo e ricostruzione”.

A questo proposito ieri con una nota il gruppo Fs ha ribadito che la linea Faentina “è una priorità”: “lo dimostrano il rinnovo della flotta con i primi nuovi treni ibridi” e “l’impegno condiviso con Rfi, che ha già stanziato 15 milioni di euro per il ripristino della linea e 10 milioni per interventi di potenziamento”.