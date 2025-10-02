"Faentina, oltre due anni di disagi per i pendolari"

Il Circolo Pd di Brisighella è intervenuto con un comunicato ufficiale sulla situazione della linea ferroviaria Faentina, chiedendo un cambio di passo deciso per affrontare i disservizi che da tempo interessano studenti, lavoratori e famiglie della vallata."Da oltre due anni – si legge nella nota – i pendolari vivono quotidianamente ritardi, cancellazioni e difficoltà che non accennano a diminuire. Le soluzioni adottate finora, tra limitazioni di velocità, lavori a intermittenza e bus sostitutivi improvvisati, non hanno portato benefici e hanno anzi aggravato la condizione degli utenti". Il PD avanza quindi due proposte: la prima è la chiusura temporanea della tratta Marradi–Faenza per consentire lavori strutturali senza continue interruzioni, così da mettere in sicurezza la linea e restituire regolarità al servizio. La seconda riguarda l’organizzazione di un sistema stabile di autobus sostitutivi, con orari programmati e capienze adeguate alla reale domanda di trasporto. "Non si tratta solo di mobilità – sottolineano i Dem – ma di garantire certezze alle famiglie. Oggi molti genitori non sanno se i figli riusciranno a raggiungere la scuola in orario o se resteranno a piedi. Il Comune di Brisighella, il territorio più colpito dai disservizi, deve assumere un ruolo attivo e portare ai tavoli istituzionali proposte concrete, non limitarsi a segnalazioni estemporanee". Il documento richiama infine la necessità che Rfi proceda con la massima rapidità alla messa in sicurezza della linea e al ripristino dei danni legati all’alluvione, così da ridurre i tempi di ritorno alla normalità. Secondo i dem brisighellesi "serve un progetto che difenda con fermezza gli interessi della comunità, con proposte concrete ai tavoli istituzionali supportate da dati chiari e piani operativi (chiusura temporanea della tratta, bus sostitutivi programmati, lavori accelerati)".

Nei giorni scorsi, relativamente all’attivazione di autobus sostitutivi per improvvise cancellazioni di treni sulla linea, non dovute all’allerta meteo, i cittadini di Fognano che avrebbero dovuto raggiungere Faenza e che sono rimasti appiedati erano stati alcune decine, come testimoniato da un pendolare che ha rimarcato l’insufficienza degli autobus sostitutivi in relazione al numero dei pendolari: "I bus sostitutivi attivati quando non c’è l’allerta meteo arrivano da Marradi alla stazione di Fognano già con i posti esauriti. E a Fognano ci sono circa 50 passeggeri ogni giorno di cui una decina di lavoratori. Con un servizio così organizzato non troveranno mai posto. Fino allo scorso anno in situazioni analoghe da Marradi partivano quattro bus. Quest’anno sono la metà".

d.v.