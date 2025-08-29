Faentina, settembre da bollino rosso. Collegamenti complessi verso Firenze

Confronto senza acuti
Alessandro Caporaletti
29 ago 2025
REDAZIONE RAVENNA
Settembre sarà un mese da bollino rosso perché da Firenze a Faenza la circolazione è completamente bloccata. Per motivi diversi. C’è la ferrovia Faentina, e c’è la strada Faentina ovvero la Sr 302 Brisighellese-Ravennate. Quella che sta peggio è la linea ferroviaria, visto che da quasi un mese non vi passa treno. Da Firenze a Borgo San Lorenzo sono in corso importanti lavori di ammodernamento tecnologico – si installa il sistema Ertms, evoluto sistema per supervisione e controllo del distanziamento dei convogli per un investimento di 140 milioni di euro – lavori che hanno richiesto lo stop ai treni, e si è scelto di chiudere la linea nel periodo agostano, valutando la minor frequentazione dei lavoratori pendolari e l’assenza degli studenti. Ma i turisti che hanno scelto il Mugello come luogo di vacanza sicuramente non hanno apprezzato granché.

I treni riprenderanno a viaggiare dall’8 settembre, ma solo da Borgo a Firenze, e da Marradi a Faenza. Da Borgo San Lorenzo a Marradi invece lo stop continuerà – e una data precisa di riapertura ancora non c’è – a causa delle frane che nel marzo scorso danneggiarono in più punti la linea. Qui continueranno ad andare su e giù per il passo della Colla i bus sostitutivi, adesso e fino al 7 settembre impiegati anche nel collegamento mugellano Borgo San Lorenzo – San Piero a Sieve – Vaglia – Firenze.

La Faentina strada, invece, non è chiusa. O meglio, lo sarà presto tra Borgo e Marradi, nel comune di Borgo San Lorenzo dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17,30 da lunedì 1° a venerdì 5 settembre. Per ripristinare la carreggiata danneggiata da una frana e per mettere in sicurezza il versante con rete e barriere paramassi, una spesa da un milione e 800mila euro.

p.g.

