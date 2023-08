Faenza, 65enne rapinata al bancomat

Mentre era in procinto di fare bancomat, due giovani malintenzionati le si sono avvicinati e le hanno sottratto mille euro. E’ quanto una 65enne di Faenza ha denunciato ai carabinieri della locale Stazione. In particolare secondo la donna, tutto è accaduto giovedì scorso verso le 10. E’ a quell’ora che lei stava prelevando danaro da uno sportello bancomat della città manfreda quando all’improvviso si sono palesati i due i quali prima l’hanno strattonata e poi l’hanno bloccata per infine riuscire ad allontanarsi con il bottino.

Quanto accaduto è stato comunicato in procura: alla luce dei fatti esposti, verrà aperto un fascicolo per rapina.