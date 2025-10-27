Faenza, amministrative. Bertozzi: "Pronto a candidarmi"

"Sono disponibile a candidarmi a sindaco di Faenza per il centrodestra". L’annuncio dell’ex consigliere comunale in quota Fratelli d’Italia, Stefano Bertozzi, dimissionario da qualche mese, è arrivata sabato sera. E l’occasione per ufficializzare la propria disponibilità, dopo che in un nota congiunta FdI, Lega e Forza Italia avevano confermato l’intenzione di trovare una sintesi unitaria per la prossima tornata amministrativa, è stata la presentazione del libro del consigliere di Rete Civica Marco Mastacchi, intitolato ’Non volevo fare il sindaco’, a Palazzo Manfredi, sede della municipalità faentina.

Così, in Sala Bigari, a pochi metri di distanza dall’ufficio dell’attuale sindaco di centrosinistra, Massimo Isola, e sempre a qualche metro dalla sala del consiglio comunale, nella quale Bertozzi fino ad aprile scorso aveva rappresentato il partito meloniano, è arrivato l’annuncio ufficiale.

Un mese fa in un articolo proprio su queste colonne avevamo fatto riferimento alla presentazione del libro il 25 ottobre, alla figura di Bertozzi, e al colloquio tra l’onorevole Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, ed il collega Galeazzo Bignami di Fratelli d’Italia, nel quale, come confermava Morrone, "le amministrative faentine sono state tra gli argomenti di confronto". Sabato sera, in effetti Stefano Bertozzi si è dato disponibile: "Ho sentito molte persone in questi mesi. Se posso essere il trait d’union tra i partiti di centrodestra, anteponendo i problemi della città agli interessi di partito, io sono disponibile" ha detto, condividendo "una frase di Bignami: preferisco arrivare secondo in una coalizione vincente, anziché primo in una coalizione che perde", e specificando che "l’avversario è il Partito Democratico".

Inoltre: "Faenza è una città che nel 2024 ha introitato a bilancio quasi 200 milioni di euro, e che ha mediamente 35 milioni di euro di risorse. E’ molto più che una piccola azienda". Bertozzi ha inoltre precisato: "non sono da solo, e si potrebbe anche ampliare la platea. Sono convinto che si possa creare un’alternativa valida anche per quel 50% di persone che non vanno a votare". E infine: "Se io fossi il candidato - ha aggiunto Bertozzi -, penso che Faenza avrebbe bisogno di un assessorato per la sicurezza territoriale e la difesa idraulica, a cui affidare le deleghe della ricostruzione e degli interventi post alluvionali. Un interlocutore politico che si interfacci con Regione, Enti, e Agenzia di Protezione Civile, credo sarebbe una priorità. Affiderei l’assessorato ad un componente dei comitati alluvionati, perchè credo che nei comitati ci siano figure con spessore tecnico e politico per assumere quell’incarico" questa la proposta.

Damiano Ventura