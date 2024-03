Faenza, apre il cavalcavia autostradale di via Bisaura

Faenza (Ravenna), 13 marzo 2024 – Domani, giovedì 14 marzo, nella tarda mattinata, verrà aperto al traffico il cavalcavia autostradale che permetterà di collegare la rotatoria della strada provinciale di via Pana con il tratto del centro commerciale Le Maioliche di via Bisaura.

Si tratta di opere di pubblica viabilità prevista da una scheda del Prg e realizzato dalla società Faenza Erre che successivamente è stata ceduta, dopo il collaudo e la relativa validazione da parte degli uffici tecnici, al Comune di Faenza, riconoscendone la fondamentale importanza per il sistema di mobilità cittadino. Il manufatto che scavalca il tratto faentino dell’A14 ha una lunghezza di circa 55 metri per una larghezza di 11 metri.

“L’apertura al traffico del cavalcavia autostradale di via Bisaura – spiega il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Andrea Fabbri - avrà grossi benefici per la viabilità in un’area strategica per il distretto industriale e artigianale della zona. Di questo va ringraziata la società Faenza ERRE per aver sostenuto i costi di realizzazione dell’opera viaria cedendola successivamente alla viabilità comunale. L’apertura del cavalcavia, da un lato è importante per i benefici che indubbiamente porterà alla circolazione stradale a lato del casello dell’autostrada, dall’altro potrà servire da incentivo per nuovi insediamenti in una zona strategica della città”.