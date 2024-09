Faenza, auto urta contro una vettura in sosta e si cappotta in mezzo a corso Europa

Un’auto cappottata in corso Europa, nel Borgo Durbecco di Faenza. Questa è l’immagine che si sono trovati di fronte ieri mattina gli agenti del Nucleo Infortunistico del Comando della Polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina.

Secondo una prima ricostruzione, verso le 9, una 80enne faentina, mentre si trovava al volante di una Fiat Panda, nel percorrere corso Europa da Porta delle Chiavi verso il centro di Faenza, giunta all’altezza del civico 24, poco prima dell’incrocio con via Cicognani, per cause in corso di accertamento, ha colpito con la parte anteriore destra dell’auto una Fiat Punto, in sosta irregolare. A causa del violento urto, la Fiat Panda si è cappottata fermandosi, ruote all’aria, nel centro della carreggiata. Scattato l’allarme, sul posto oltre alla pattuglia della Polizia locale dell’Unione anche una squadra dei vigili del fuoco che ha estratto l’80enne dall’abitacolo e i mezzi del 118. L’anziana, pur rimasta sempre cosciente, è stata trasportata all’ospedale di Cesena per accertamenti. Qualche disagio per la viabilità gestito dalla Polizia locale.