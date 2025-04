Faenza Basket Project sconfitto da Piumazzo, prossimo incontro con Happy Basket Rimini

Il Faenza Basket Project cade 63-71 (16-29; 30-43; 38-57) in casa con Piumazzo. Nel prossimo turno, il penultimo di campionato, ospiterà sabato 27 alle 18 l’Happy Basket Rimini. Il tabellino di Faenza: Casta 8, Babini, Cavina 2, Ciuffoli C. 14, Ceroni 4, Minguzzi 2, Scekic 12, Rotaru 2, Onyekwere 4, Bernabè 9, Ciuffoli E. 2. All.: Leonardi.

Classifica: Cavezzo 56; Puianello e Valdarda 44; Piumazzo 40; Castel San Pietro e Rimini 38; Fidenza 30; Cesena e Valtarese 28; Scandiano 26; Faenza e San Lazzaro 24; Castello d’Argile 12; Parma 10; Ferrara 6; Forlì 0.

Nella serie C femminile, primo stop in campionato dopo 17 vittorie consecutive per il Capra Team Ravenna che cade 33-49 (10-19; 21-31; 27-38) in casa con Granarolo. Vittoria per l’Hakuna Matata San Pietro in Campiano con la Virtus Imola 61-50 (20-8; 36-17; 48-32). Domani alle 21.15 le ravennati ospiteranno Granarolo nell’ultima giornata, ma anche in caso di ko saranno seconde grazie allo scontro diretto a favore, posizione che permette l’accesso diretto ai playoff. Il tabellino di Ravenna: Maioli 1, Pieraccini 2, Ronchi 10, Sampieri 2, Girelli, Ragghianti 3, Rossi, Pirazzini 5, Dasara, Calabrese 8, Sabbatani, Shlyakhtur 2. All.: Lisoni. Il tabellino di San Pietro in Campiano: Morsiani 12, Bandini 4, Porzio, Chiabotto 24, Carluccio 2, Castellano, Spinelli 2, Balducci 4, Camporesi, Cabiddu 4, Giunchi 9. All.: Cedrini.

Classifica: Capra Team Ravenna 34; San Pietro in Campiano* 28; Granarolo* 26; Virtus Imola 18; Bologna 14; Sasso Marconi 12; Sunrise Rimini 10; Miramare 0.