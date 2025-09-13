Faenza, bus gratuiti anche nel 2026: "I passeggeri? Moltiplicati"

Compirà fra poche settimane i due anni e mezzo di vita la sperimentazione della gratuità dei mezzi pubblici messa in campo dal Comune di Faenza nel 2023: inizialmente prevista come forma di aiuto alla città alluvionata, la misura si è poi trasformata in un incentivo alla mobilità pubblica, che a Faenza è in buona parta elettrica, grazie ai due Green-go bus attivi quotidianamente nell’area urbana. La gratuità sarà rinnovata almeno fino alla revisione del trasporto pubblico che verrà attuata verosimilmente nel 2026: "Il lungo cantiere che vedrà protagonista il Ponte delle Grazie – spiega l’assessore alla Mobilità Luca Ortolani – e la presenza della nuova stazione dei bus al fianco di quella ferroviaria ci obbligheranno a riprogettare alcuni aspetti della mobilità, facendo delle cesellature: fino ad allora i mezzi pubblici rimarranno gratuiti".

Faenza è pressoché un unicum italiano in questa scelta: poche altre realtà – fra queste alcune città svizzere – hanno adottato una misura simile. "È stata una scommessa vinta, gli effetti sono sotto gli occhi di tutti – continua Ortolani –; sono molti i cittadini che hanno cambiato le loro abitudini grazie ai bus gratuiti".

Già, ma quanti sono i faentini che dal 2023 a oggi sono diventati nuovi utenti del trasporto pubblico? "Avere numeri esatti al momento è logicamente impossibile – prosegue Ortolani – dal momento che non esistono biglietti o abbonamenti vidimati che attestino la presenza a bordo dell’utente. Ma prima della revisione cui andranno incontro le linee abbiamo in mente di effettuare delle rilevazioni per capire quanti siano i passeggeri del Green-go bus e delle linee di Start Romagna attive dentro i confini dell’area urbana. Senza timore di essere smentiti possiamo dire che il numero di utenti sui bus si è decisamente moltiplicato: prima del 2023 capitava che un mezzo viaggiasse con appena un paio di persone a bordo, oggi, come chiunque può notare, è frequente vedere gli autobus pieni".

L’investimento, per le casse di Palazzo Manfredi, ha avuto ovviamente un costo: "Parliamo di poco più di un milione e mezzo di euro all’anno, comprensivo di tutti i servizi legati al trasporto su gomma, fatta eccezione per gli scuolabus. La scelta compiuta nel 2023 ha comportato un aumento nel costo del servizio, per il Comune, di circa il 25%". I bus gratuiti sono uno dei tasselli che Palazzo Manfredi ha in mente in direzione di una transizione della mobilità su gomma verso il trasporto pubblico: "Alcune evoluzioni del servizio sono legate a scelte che il Comune non può prendere perché competono alla Regione: per fare due esempi, la possibilità di usufruire alternativamente del bus o del treno, sulla stessa tratta, per chi ha un abbonamento, e la gratuità del trasporto delle bici sui treni".

Filippo Donati