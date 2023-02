Faenza Cabaret ecco i ’magnifici sei’ della finalissima

Ecco i nomi dei ‘magnifici sei’ che lunedì 20 febbraio sul suggestivo palco del Teatro Masini di Faenza si contenderanno la 19esima edizione del ‘Faenza Cabaret – Premio Alberto Sordi’, manifestazione che da molti anni richiama comici da tutta Italia. Gli ultimi finalisti sono stati eletti dalla giuria tra i 21 artisti eliminati durante le tre serate di selezione – novità di quest’anno – e sono stati proclamati domenica scorsa durante una diretta andata in onda sul profilo Instagram del Faenza Cabaret. I tre comici scelti sono il bolognese Carlo Albertin, la milanese Elisa Marinoni e il romano Gennario Desio che si aggiungono all’imolese Federica Candela, vincitrice della prima serata di selezione, al calabrese Santo Palumbo, aggiudicatosi la seconda, e al sardo Aurelio Sechi (nella foto la premiazione) che si è aggiudicato la terza. La finalissima, presentata da Penelope Landini e dal comico Giovanni D’Angella, si preannuncia molto combattuta e divertente, visto il valore dei sei comici in gara, tutti monologhisti e bravi nel conquistare i giurati con esileranti battute.

Nella serata finale ci sarà come ospite Leonardo Manera, volto noto della trasmissione televisiva Zelig, e si esibirà il riminese Alessandro Ciacci, vincitore dell’edizione 2022. I biglietti per la finale sono in vendita dal martedì al sabato in via Marescalchi 18 e lunedì 20 febbraio dalle 10 alle 13 alle biglietterie del Teatro Masini. Il costo è di 18 euro l’intero e di 15 il ridotto per gli abbonati alla stagione del ‘Comico’ del Masini e per i soci del Circolo I Fiori. Per informazioni sulla serata, si può telefonare al numero 338 8821229.

Luca Del Favero