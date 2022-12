Faenza calcio, una storia iniziata 110 anni fa e mai interrotta

Tanti ex calciatori e dirigenti, di diverse generazioni, hanno partecipato alla presentazione del libro ’Faenza calcio, 110 anni di storia e passione biancoazzurra’ scritto da Tiziano Scardavi.

Al ristorante ’La Tana del Lupo’ a Faenza un mezzogiorno tutto biancoazzurro ha confermato la passione che lega tante persone alla lunga avventura sportiva del Faenza calcio, iniziata nel 1912. Sollecitato dai giornalisti Giuseppe Sangiorgi, storico addetto stampa della società e Andrea Nocini, direttore di Pianeta Calcio, faentino di origine (il padre Sinibaldo fu gloria calcistica biancoazzurra), l’autore ha ripercorso le tappe di un lavoro di tre anni, difficoltoso per la ricerca di dati risalenti anche a un secolo addietro. Nelle 380 pagine del volume, si succedono immagini, dati e testi, con i tabellini di tutte le gare ufficiali. Sono stati premiati da Scardavi con simbolici ’palloni d’oro’ Davide Calderoni, il difensore che con 360 presenze è il calciatore che ha giocato più gare con la maglia del Faenza; Floriano Lasi, il capitano per eccellenza (278 presenze) e Livio Visentin, capace di segnare 65 gol in 205 match. Il libro è reperibile in edicola e libreria o contattando l’autore (3287152546).