Faenza celebra l’Europa . Un mese di appuntamenti

Un mese per l’Europa: Faenza rinnova con convinzione il proprio impegno nel celebrare i valori fondanti dell’integrazione europea, apprestandosi a festeggiare la Festa dell’Europa, che ricorre ogni anno il 9 maggio. Il tema europeo è da sempre molto sentito dalla comunità faentina, tanto che nel 1968, la nostra città venne insignita del Premio Europa, uno dei massimi riconoscimenti conferiti dal Consiglio d’Europa.

Le iniziative coinvolgeranno cittadini di tutte le età, con l’obiettivo di promuovere una cultura europea fondata su partecipazione, dialogo e condivisione.

Le celebrazioni inizieranno domenica 4 maggio con la Vap, la Gara di Vetture a pedali, organizzata dal Comune e dalle scuole faentine, in collaborazione con il Gruppo Cofra e Valfrutta. Lunedì 5, la Ludoteca comunale e l’associazione per i Gemellaggi proporranno i Giochi della tradizione. Tra i tanti appuntamenti giovedì 8, la Fondazione Casa di Oriani, il Dipartimento di Beni Culturali. Europe Direct Romagna e il Comune di Faenza propongono un convegno e una tavola rotonda. La mattina, al Cinema Sarti dalle 10.30 alle 13, convegno ’1945-2025: dall’ordine post-bellico al disordine globale’; dalle 17.30 la Sala Consiliare ‘De Giovanni’ ospiterà la tavola ’Fine del conflitto e ritorno al dramma della guerra: 80 anni dopo il 1945. Tra storia e diplomazia’.

In piazza del Popolo, sempre giovedì 8 maggio, dalle ore 15.30 alle 18, ‘Festa dell’Europa - Percorso a tappe’, un momento ludico-didattico per adulti e bambini, organizzato dal Comune e dall’Istituto comprensivo Carchidio-Strocchi, per approfondire lo spirito dell’unità europea.

Ultimo appuntamento del calendario del Mese per l’Europa, venerdì 23 maggio, al Teatro Masini, alle 20.30, sarà la volta dello spettacolo L’Europa non cade dal cielo’ del Centro di produzione teatrale di Ravenna Teatro: ingresso gratuito fino a esaurimento posti.