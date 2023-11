Faenza Coraggiosa si è sciolta: "Scelte differenti tra di noi"

Faenza Coraggiosa non esiste più. Il gruppo, che faceva parte della maggioranza, si è sciolto. Lo ha annunciato ieri il direttivo dell’associazione, in cui si legge che "ha deciso di sciogliersi e di cessare la propria attività politica come

soggetto unitario". Il direttivo scrive che "nelle nostre intenzioni e forte dell’ottimo consenso elettorale raccolto alle elezioni amministrative, la nostra associazione voleva essere uno stimolo per strutturare la sinistra fuori del Pd nel territorio, con l’ambizione di offrire un punto d’incontro, confronto, proposta e azione politica. A distanza di tre anni, il nostro percorso si ferma qui, per ragioni molteplici che abbiamo a lungo discusso prima di arrivare a prendere questa decisione". Il direttivo scrive di non voler ricapitolare i motivi della scelta, ma è impossibile non legarli alla carriera politica di Schlein nel Pd: "La vittoria di Schlein ha convinto Art.1 – uno dei partiti animatori di Coraggiosa – ad aderire formalmente al Pd, nel suo ultimo congresso nazionale, per portare il suo sostegno diretto all’interno del Partito Democratico, insieme a una parte degli indipendenti che avevano sostenuto Coraggiosa fin dai suoi primi passi nella campagna per le elezioni amministrative a Faenza e prima ancora alle regionali. Al contrario, le altre forze politiche nazionali interne a Coraggiosa (a Faenza i Socialisti e Sinistra Italiana) hanno deciso di proseguire la loro autonomia organizzativa".

E quindi, prosegue il direttivo, "oggi non possiamo non prendere atto di scelte differenti tra noi: c’è chi ha deciso di iscriversi al Pd per continuare lì la sua battaglia per la democrazia e i diritti, in un partito già dotato di una sua struttura e oggi guidato da una segretaria che già aveva scelto tre anni fa, e chi invece, iscritto ad altri partiti o indipendente, sceglie di continuare ad animare il campo a sinistra del Pd. Siamo convinti che il patrimonio politico, di idee e di confronto, accumulato in questi tre anni di attività di Faenza Coraggiosa non debba andare perduto".