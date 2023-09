Faenza Coraggiosa torna nel Pd "Arricchire e allargare il Partito"

Faenza Coraggiosa

ha deciso: entrerà a fare parte del Partito democratico di Elly Schlein insieme ai suoi consiglieri comunali e al suo assessore Luca Ortolani. La scelta – nell’aria sin da quando Schlein è diventata segretaria del partito – è stata ufficializzata ora, in contemporanea con un’analoga mossa da parte di Ravenna Coraggiosa. "Crediamo sia arrivato il momento di partecipare direttamente alla costruzione del nuovo Partito Democratico di Elly Schlein, iscrivendoci e contribuendo a continuare quella fase costituente per arricchire e allargare

il partito, ed essere il perno di un nuovo centro sinistra anche a livello locale".

Fra i nuovi iscritti l’assessore all’Ambiente Luca Ortolani, i consiglieri comunali Ilaria Visani e Juri Montecchian, l’ex-assessore Antonio Bandini: non è chiaro se il gruppo consiliare confluirà dentro quello del Pd o se invece rimarrà sugli scranni di Palazzo Manfredi (lo stesso dicasi a Palazzo Merlato) fino a fine legislatura.

"Una decisione sarà presa in futuro – spiega Luca Ortolani – insieme a tutti coloro che dentro Coraggiosa hanno fatto questa scelta".

Tutta da definire anche la convivenza degli ex-Coraggiosi con la componente renziana rimasta parte del Pd – all’origine della sanguinosa scissione da cui nel 2017 nacque Articolo 1: "Il tema non è quello di mettere al bando qualcuno. Una volta che ti è chiaro chi sei non serve sollevare veti, se non contro chi non accetta di stare in un campo comune. Ci siamo iscritti al Pd perché crediamo che per far progredire l’Italia serva un Partito democratico forte".

"Il Partito democratico in questi anni è stato il problema del centrosinistra e non la soluzione. Quando il Pd avrà capito cos’è – e siamo entrati nel Pd perché questo diventi chiaro il prima possibile – il nodo dei gruppi dirigenti si risolverà da solo".

f.d.