Faenza Cresce con de Pascale. Pier Luigi Zanotti candidato

Anche Faenza Cresce sostiene ‘Civici, con Michele de Pascale Presidente’ che – si legge in una nota che riprende le parole del candidato presidente – si presenta come “un vero e proprio network di persone e gruppi che avrà una voce in Regione e che si potrà allargare anche successivamente alle elezioni. Una rete di liste civiche e di persone che si impegna nei prossimi cinque anni a mantenere questa natura civica, aperta, trasversale, in grado di essere un punto di riferimento per portare le istanze dei singoli territori all’interno dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna”.

Espressione del coinvolgimento di Faenza Cresce, lista civica che alle Amministrative 2020 raggiunse il 7,4% dei consensi eleggendo due consiglieri comunali, sarà inoltre la candidatura all’interno della lista regionale di Pier Luigi Zanotti.

Zanotti, nato a Faenza 49 anni fa, è sposato con tre figli e abita a Sant’Agata sul Santerno. Ingegnere per l’Ambiente ed il Territorio, indirizzo Difesa del Suolo, lavora dal 2001 nel campo dell’energia, ed è dipendente di un’azienda di Faenza. Ha conseguito un master in Sostenibilità e ha fatto parte della Commissione Diocesana per la costituzione delle Comunità energetiche. Ha maturato la passione per l’impegno sociale nel campo dell’associazionismo cattolico, in particolare in Azione Cattolica, dove è stato presidente diocesano dal 2017 al 2024, all’interno della quale sono cresciuti i legami di amicizia e di disponibilità che lo hanno portato a candidarsi.