Faenza: dal fango dell’alluvione a città Unesco

Sono 408 le città creative Unesco, in oltre 100 paesi del mondo. E da ieri tra queste c’è anche Faenza. Il riconoscimento è stato reso noto ieri, in concomitanza con la giornata mondiale delle città 2025, quando la direttrice Generale dell’Unesco, Audrey Azoulay, ha designato 58 nuovi componenti della Rete delle Città Creative. Per l’Italia, in forza della candidatura presentata alcuni mesi fa dal Ministero degli Esteri, su proposta della commissione nazionale italiana Unesco presieduta da Antonio Patuelli, c’era Faenza per l’artigianato l’arte popolare, e La Spezia per il design. Entrambe sono state riconosciute entrando nella rete creata nel 2004 per promuovere la cooperazione tra le città che hanno identificato la creatività come elemento strategico per lo sviluppo urbano sostenibile.

"Le Città Creative Unesco – ha detto Azoulay – dimostrano che la cultura e le industrie creative possono essere motori concreti di sviluppo. Accogliendo 58 nuove città, stiamo rafforzando una Rete in cui la creatività sostiene le iniziative locali, attrae investimenti e promuove la coesione sociale". Per il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale si tratta di "Un riconoscimento di grande prestigio che rende merito all’importante patrimonio artistico-culturale della ceramica faentina nota in tutto il mondo. Dopo Bologna per la Musica, Parma per la Gastronomia e Modena per le Media Arts, abbiamo ora nella nostra regione una nuova città della Romagna che entra nella rete delle Città creative Unesco e può contribuire alla valorizzazione turistica di un settore identitario per la nostra storia e la nostra comunità". Un traguardo sottolineato anche dall’assessora regionale alla cultura Gessica Allegni e dalla sottosegretaria alla Presidenza Manuela Rontini: "Faenza con il suo Museo internazionale della ceramica rappresenta un’eccellenza di livello mondiale e da oggi potrà ancora meglio dialogare e confrontarsi con altre realtà culturali internazionali".

"Un riconoscimento straordinario – ha detto il sindaco di Faenza Massimo Isola – che riconosce nella ceramica non solo una tradizione, ma una forma viva di cultura e di innovazione. Il risultato premia l’intera città e testimonia la resilienza e la forza di un’intera comunità che ha saputo non solo preservare il suo patrimonio, ma anche rinnovarlo, superando momenti di grande difficoltà", ha detto il primo cittadino riferendosi anche agli indimenticabili eventi alluvionali che "hanno messo in ginocchio migliaia di faentini, inclusi artigiani e ceramisti. La loro capacità di rialzarsi ha permesso di non fermare l’identità creativa di Faenza e di ripartire con maggiore forza e coraggio".

Dello stesso avviso anche la deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia Rosaria Tassinari, la quale ha rimarcato il sostegno del Ministero degli Esteri e la recente nomina di Faenza: "Una grande opportunità per Faenza che entra a pieno titolo nel circuito mondiale della creatività, grazie a un patrimonio unico che unisce tradizione artigianale e innovazione contemporanea". Il Comune presenterà nelle prossime settimane le linee di azione della Città Creativa Unesco, incentrate su formazione, internazionalizzazione, rigenerazione urbana e sostegno alle imprese culturali e creative.

Congratulazioni sono arrivate anche dall’assessore ravennate Fabio Sbaraglia che ha proposto "sull’esempio di Faenza, di aprire una fase che miri a costruire solide condizioni affinché possa strutturarsi la possibilità di una candidatura autorevole di Ravenna a Città creativa Unesco per il Mosaico".

Damiano Ventura