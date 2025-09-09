Faenza diventa palcoscenico. Torna il Buskers festival

Torna questo weekend Buskers Faenza-La Fucina dei Sogni per la decima edizione, organizzata dalla Croce Rossa Italiana-Faenza. Il centro storico si accende di magia, emozioni e solidarietà per due giornate intense, piene di spettacoli e sorprese. Non ci saranno sipari che si chiudono, né poltrone numerate: la città intera diventerà teatro. Ogni angolo racconterà una storia, ogni artista saprà incantare con la propria arte, ogni passo sarà alla scoperta di giocolieri, acrobati, trampolieri, musicisti, fachiri e tanto altro.

"Con questa edizione – afferma Mattia Verbeni della Croce Rossa – vogliamo lasciare il segno: con l’arte di strada non c’è distanza tra le persone, si crea un cerchio attorno all’artista e le differenze religiose, etniche e politiche si annullano e il rumore che rimane è solo quello degli applausi; arrivare alla decima edizione era il primo obiettivo, ma è solo una tappa e vogliamo proseguire". E infatti l’evento, partito con un carattere laboratoriale, è ormai diventato uno degli appuntamenti più attesi della città. "In dieci anni – afferma ilo sindaco Massimo Isola – abbiamo costruito un pubblico e un’identità importante; la nostra piazza è diventata una quinta scenica, Buskers Faenza è un momento sociale significativo".

A dare il via al festival sarà lo spettacolo di apertura con i ragazzi del centro estivo Fatti d’Arte sabato 13 alle 17:30; in questa occasione il Mago Kundra riceverà il premio alla carriera. L’evento, in partnership con Hera e con il patrocinio del comune di Faenza, dell’URF e della Regione, proseguirà sabato fino a mezzanotte e domenica dalle 16 alle 22 grazie alla presenza di una novantina di volontari della Croce Rossa. Sabato dalle 23:30 e domenica dalle 22:30 Buskers Party presso il locale Quinto.

"Siamo felici di partecipare ad un’iniziativa anche di tempo libero -dice Monica Guidi, ufficio stampa Hera – vogliamo essere presenti non solo nei momenti di emergenza, ma anche in quelli di divertimento". Non mancheranno un punto di ristoro a cura di Cri Faenza e Starinsieme, il mercatino degli artigiani del territorio e i giochi in legno a cura di Wood Games. L’ingresso sarà a offerta libera: il ricavato servirà a compare un mezzo di trasporto per disabili.

Caterina Penazzi