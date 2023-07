Faenza, dopo l’alluvione Per le opere pubbliche servono 43 milioni

Sette milioni di euro già spesi, che salgono a quasi dieci milioni considerando nella totalità le spese complessive per i lavori sostenuti in somma urgenza. Cifre enormi che interessano i conti pubblici del Comune di Faenza, sollecitato in maniera determinante dagli eventi alluvionali dello scorso maggio. Ammontare che però non tiene conto delle proiezioni di spesa per ripristinare in toto esclusivamente la parte pubblica. In quel caso il totale sale, e parecchio. In cifre si parla di 43 milioni di euro di opere, calcolate in base al prezziario aggiornato e agli interventi che dovranno essere effettuati.

Ad approfondire la questione è Milena Barzaglia, assessore con delega al Bilancio e ai Lavori pubblici dell’amministrazione manfreda, la quale nonostante i numeri ‘proibitivi’ in termini di capacità di spesa dell’ente si definisce fiduciosa, almeno per quanto riguarda le spese sostenute con carattere di urgenza per fare fronte alle due devastanti alluvioni che hanno colpito la città nel mese di maggio. "È una situazione momentanea – assicura Barzaglia –. Io do per scontato che quanto abbiamo speso fino a oggi arriverà, al pari di quanto ci servirà per la ricostruzione. E lo dico perché altrimenti sarebbe un’alluvione diversa da tutte le altre calamità naturali. Chiaramente nove milioni di euro di somme urgenze, quindi spese non prevedibili, rendono più difficili i tempi e le modalità degli interventi. Purtroppo sono spese che abbiamo dovuto sostenere per poter uscire dall’emergenza, e finché non ci vengono assegnate, le risorse non sono spendibili".

Metaforicamente, più che una coperta corta, si tratta di un nodo a una cravatta già stretta, che costringe gli amministratori locali a uno sforzo maggiore in termini di gestione del territorio. Non bisogna infatti dimenticare che negli ultimi anni le casse comunali hanno dovuto far fronte agli strascichi della pandemia, poi all’aumento del costo dell’energia e delle materie prime, e ora all’alluvione.

"Le spese per gli strascichi della pandemia ce le ha rimborsate lo Stato – rileva l’assessore al Bilancio –, ma per far fronte ai costi delle materie prime abbiamo dovuto fare alcune manovre sia in entrata sia in uscita. Purtroppo abbiamo vissuto un periodo in cui i costi erano fuori controllo, ed è chiaro che per noi ogni anno è stato un anno a sé. Sull’alluvione infine c’è una dinamica ancora diversa: abbiamo numeri che vanno oltre la totalità del nostro bilancio. È stata una calamità enorme".

Damiano Ventura